Stiri pe aceeasi tema

- Președintele iranian Hassan Rouhani a facut apel sambata „musulmanilor din toata lumea” sa se uneasca impotriva Statelor Unite, in loc sa „intinda covoare roșii pentru infractori”, relateaza Reuters preluata de mediafax „Inclinarea in fața Occidentului, mai ales in fața Statelor Unite, ar…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a facut apel sambata „musulmanilor din toata lumea” sa se uneasca impotriva Statelor Unite, in loc sa „intinda covoare rosii pentru infractori”, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca dispune de inregistrarea uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, insa nu vrea sa o asculte deoarece continutul sau este 'foarte violent', relateaza AFP. 'Avem inregistrarea, nu vreau sa o ascult (...) pentru…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, ii acuza pe Liviu Dragnea si pe Calin Popescu-Tariceanu ca actioneaza premeditat impotriva apartenentei tarii noastre la Uniunea Europeana, in contextul in care majoritatea PSD - ALDE a votat luni, in Biroul permanent al Camerei Deputatilor, contra adoptarii cererii…

- Presedintele american Donald Trump a laudat luni acordul de liber schimb cu Canada si Mexic incheiat "in extremis" in cursul noptii trecute, numindu-l "cel mai important" din istoria Statelor Unite. "Sunt bucuros sa impartasesc poporului american aceasta veste istorica pentru natiunea noastra…

- Presedintele american Donald Trump a lansat marti, de la tribuna Natiunilor Unite, un apel catre comunitatea internationala pentru a 'izola regimul iranian', denuntand 'dictatura corupta' aflata la putere la Teheran, transmit AFP si Reuters. ''Noi nu putem permite principalului…

- Iranul va depasi problemele create de noile sanctiuni americane, a declarat marti presedintele Hassan Rouhani, in cursul unei sedinte a parlamentului de la Teheran, angajandu-se ca guvernul sau va invinge orice 'complot al Statelor Unite ale Americii impotriva Republicii Islamice', transmite Reuters. …