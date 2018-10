Presedintele iranian, Hassan Rohani, a laudat miercuri Europa pentru adoptarea unui ''mare pas'' in directia mentinerii relatiilor de afaceri cu Iranul, dupa retragerea unilaterala a SUA din acordul international privind programul nuclear al Teheranului incheiat in 2015 si reimpunerea de noi sanctiuni impotriva Republicii Islamice, relateaza agentia Reuters. Intr-o declaratie la BBC, ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, a estimat de asemenea ca sprijinul din partea Europei pentru mentinerea relatiilor economice cu Iranul in fata presiunii americane este ''mai…