Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Hassan Rouhani a declarat joi ca forțele armate iraniene nu sunt o amenințare pentru țarile apropiate, în timp ce în Teheran era gazduita o parada militara de Ziua Armatei, în care echipament militar nou a fost dezvaluit, scrie Reuters. În cadrul unei ceremonii…

- Ministrul iranian al afacerilor externe Mohammad Javad Zarif i-a cerut luni presedintelui tarii sa plaseze fortele americane care opereaza in Orientul Mijlociu, in Asia Centrala si in Cornul Africii pe lista gruparilor considerate teroriste de catre Iran, informeaza AFP. Zarif i-a scris…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a fost primit miercuri de marele ayatollah Ali Sistani, cea mai inalta autoritate a majoritatii siite din Irak, influentul demnitar irakian refuzand in trecut sa se intalneasca cu predecesorul liderului de la Teheran, informeaza AFP. Apelul marelui ayatollah…

- Ministrul de externe iranian, Mohammad Javad Zarif, nu fusese informat in legatura cu vizita de saptamana trecuta a presedintelui sirian Bashar al-Assad la Teheran si acesta a fost unul dintre motivele pentru care si-a prezentat demisia, a anuntat marti agentia de presa a studentilor iranieni (ISNA),…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a vorbit miercuri despre tensiunile dintre Statele Unite și Iran, poziționându-le la cote maxime, și a criticat sancțiunile impuse de Statele Unite, considerate un „act de terorism”, conform Reuters, informeaza Mediafax.„Presiunea…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a declarat miercuri ca tensiunile dintre Administrația de la Teheran și cea de la Washington sunt „la cote maxime”, intr-un interviu difuzat de postul de televiziune de stat IRIB, relateaza Reuters preluata de mediafax. Rouhani a comentat in cadrul interviului…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat duminica ca Teheranul vrea sa dezvolte legaturi stranse cu toate tarile din Orientul Mijlociu, unde Iranul este implicat in razboaie prin interpusi cu Arabia Saudita de decenii, relateaza Reuters preluata de Agerpres. "Iranul este gata sa coopereze…

- Iranul este pregatit sa accepte 'pocainta' Statelor Unite ale Americii in vederea stabilirii unor 'relatii amicale' cu America, a declarat miercuri presedintele iranian Hassan Rouhani, citat de France Presse. 'Deviza noastra este de a avea relatii amicale cu lumea intreaga',…