Preşedintele iranian Hassan Rohani: Sancţiunile americane reprezintă terorism economic Sanctiunile americane "injuste" impotriva Iranului reprezinta "terorism economic", a afirmat sambata presedintele iranian Hassan Rohani intr-o conferinta regionala la Teheran, potrivit AFP. "Sanctiunile americane injuste si ilegale impotriva Iranului constituie un exemplu clar de terorism", a declarat Rohani, al carui discurs a fost transmis la televiziune. Presedintele italian a vorbit in cadrul unei conferinte privind lupta impotriva "terorismului" la care participa presedintii parlamentelor din Afganistan, China, Pakistan, Rusia si Turcia. "Terorismul economic vizeaza sa creeze panica in economia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ''Lucram la instituirea unui mecanism eficace si viabil'', a dat asigurari comisarul european pentru energie, Miguel Arias Canete, intr-o conferinta de presa alaturi de Saleh, potrivit Agerpres.Potrivit unei surse europene apropiate dosarului, mecanismul va fi prezentat in termen de doua…

- Americanii "nu au reusit sa ne opreasca exporturile de petrol. Vom continua sa exportam petrol. Politicile voastre regionale au esuat si acum dati vina pe Iran pentru acest esec, din Afganistan pana in Yemen si Siria", a subliniat Rouhani intr-un discurs in orasul Khoy (nord-vest), transmis in direct…

- Iranul va continua sa exporte petrol, in pofida sanctiunilor din partea SUA, care fac parte dintr-un razboi psihologic menit esecului, a declarat luni presedintele iranian Hassan Rouhani, citat de Reuters. Americanii 'nu au reusit sa ne opreasca exporturile de petrol. Vom continua sa exportam petrol.…

- Ministrii de externe spaniol si rus au criticat marti politica americana de sanctiuni impotriva Iranului, denuntand "ultimatumurile" date, potrivit lor, de administratia Donald Trump, relateaza AFP. SUA au reintrodus luni sanctiunile impotriva sectoarelor petrolier si financiar care au fost ridicate…

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a afirmat ca Teheranul isi va vinde petrolul si va incalca sanctiunile pe care Statele Unite ale Americii (SUA) le reintroduc incepand de luni impotriva Iranului, relateaza Reuters si AFP. ''Anunt ca vom ocoli cu mandrie sanctiunile voastre ilegale si injuste,…

- Mii de iranieni au iesit duminica pe strazile din Teheran pentru a demonstra impotriva introducerii, incepand de luni 5 noiembrie, a unor sanctiuni americane suplimentare contra Iranului, transmit Reuters si...

- Participantii au scandat sloganuri impotriva SUA, Israelului si Arabiei Saudite.Manifestatia au avut loc la 39 de ani de la ocuparea ambasadei SUA la Teheran de catre studenti iranieni fundamentalisti, eveniment care a cauzat o grava criza diplomatica. Citeste si Iranul inaugureaza…

- China si-a exprimat vineri "profunda indignare' dupa sanctiunile impuse de SUA pentru achizitionarea de catre Beijing a unor avioane de lupta si sisteme de rachete din Rusia, relateaza AFP preluata de Agerpres. Washingtonul a anuntat joi ca a sanctionat pentru prima data o entitate straina…