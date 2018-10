Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) pentru proiectul privind imbunatatirea managementului riscurilor de dezastre, informeaza un comunicat al Administratiei Prezidentiale. Seful…

- Duminica, 14 octombrie, la sediul Episcopiei Ortodoxe Romane a Italiei, Iohannis va avea o intrevedere cu reprezentanti de marca ai cultelor religioase ortodox, greco-catolic si romano-catolic. In cursul serii, seful statului va participa la un moment simbolic al vizitei - iluminarea Columnei lui Traian…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va efectua, in perioada 14-17 octombrie a.c., o vizita de stat in Republica Italiana, aceasta fiind prima vizita de stat din ultimii 45 de ani.Vizita are loc in contextul sarbatoririi Centenarului Marii Uniri și al aniversarii a 10 ani de la ridicarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a apreciat, vineri, intr-un mesaj transmis la Congresul CECCAR (Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania), ca "alocarea resurselor in detrimentul investitiilor nu este un model sustenabil de dezvoltare economica" si a facut referire la o "adancire"…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a avut marti, la New York, o intrevedere bilaterala cu regele Regatului Hasemit al Iordaniei, Abdullah al II-lea, in marja celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, ocazie cu care…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, miercuri, la Palatul Cotroceni, pe prim-ministrul Regatului Tarilor de Jos, Mark Rutte, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in Romania. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in cadrul intrevederii vor fi discutate subiecte…

- Presedintele Klaus Iohannis il primeste, marti, la Palatul Cotroceni, pe premierul Slovaciei, Peter Pellegrini, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in Romania. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, cei doi oficiali vor discuta despre subiecte de…