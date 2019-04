Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a treia carte a Președintelui Klaus Iohannis, „EU.RO – Un dialog deschis despre Europa” va aparea la Curtea Veche Publishing. Volumul este un ghid ce prezinta sinteza istoriei Uniunii Europene, a instituțiilor care o definesc, a valorilor ei și a principalelor provocari pe care le infrunta…

- Presedintele Klaus Iohannis a postat, luni, pe Facebook, un tease la o noua carte a sa, cu titlul "Eu.ro – Un dialog deschis despre Europa". In imagine se afla volumul si mesajele: „Tu ești eu.ro” și „Pune intrebarile/ Ințelege contextul”. Este cea de-a treia carte a sefului statului, dupa "Pas cu Pas",…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, iși exprima ingrijorarea cu privire la faptul ca in ultima perioada, la nivel național, au fost semnalate o serie de acțiuni și manifestari provocatoare cu caracter antisemit, care aduc atingere securitații cetațenilor romani și patrimoniului cultural, precum…

- Administratia Prezidentiala a confirmat pentru AGERPRES ca presedintele Klaus Iohannis va avea, marti, consultari cu reprezentanti ai societatii civile cu privire la posibilul referendum pe justitie. Elena Calistru, presedintele Funky Citizens, a scris, vineri, pe Facebook ca a primit…

- Unii dintre utilizatorii retelelor Facebook si Instagram nu si-au putut accesa miercuri conturile, a confirmat compania americana Facebook. Problema a afectat zone extinse din Statele Unite si Europa, insa au...

- Cresterea economica in partea de est a Uniunii Europene a incetinit in ultimul trimestru al anului trecut in conditiile in care PIB-ul a fost afectat de incetinirea cererii pentru exporturile regiuni, sustin economistii intervievati de Bloomberg. Din cele sase state care urmeaza sa dea publicitatii…

- UPDATE: Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat, joi, ca Rusia risca sa atace in orice clipa o țara din Europa, in condițiile in care deși mai sunt doar doua zile pana la expirarea termenului – limita dat de NATO Rusiei pentru a lua masurile necesare privind respectarea Tratatului…

- Organizatorii anunța ca mitingul este unul de susținere a parcursului pro-european al Romaniei și de sprijin pentru statul de drept și justiția independenta. Participanții sunt rugați sa vina la miting cu drapelurile Romaniei și Uniunii Europene. Citeste si: Carmen Dan, despre mitingul de…