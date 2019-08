Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va discuta, pe 20 august, cu omologul american, Donald Trump, mai multe chestiuni importante, intre care se numara securitatea energetica si programul Visa Waiver. Vizita la Washington a presedintelui Iohannis, facuta la invitatia omologului american, are loc in zilele…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, pe 19 si 20 august, o vizita la Washington, la invitatia omologului american, Donald Trump, a precizat marti seara Administratia Prezidentiala. Anterior, Casa Alba a anuntat intrevederea celor doi presedinti pe data de 20 august. "Cu prilejul intrevederii, presedintele…

- Președintele american Donald Trump a criticat vineri alianța militara dintre Statele Unite și Japonia, catalogând-o drept neechilibrata, înaintea Summitului Grupului Natiunilor Dezvoltate si Emergente (G20) din Japonia, scrie Mediafax, citând Reuters. „Daca Japonia este…

- Vizita premierului maghiar la Washington a fost prilejul pentru ca Budapesta sa-i dea inca o palma Romaniei, o tara aflata intr-o degringolada institutionala fara precedent. Viktor Orban a atacat la Casa Alba pozitia noastra de pilon al flancului Estic si, profitand de declaratiile anti-occidentale…

- Presedintele american Donald Trump a promis, astazi, un sistem de imigratie care sa integreze mai multi muncitori calificati si sa fie bazat pe "merit", denuntand modelul actual, denaturat, in opinia sa, de cererile de azil "fanteziste". "Planul nostru va transforma sistemul american de imigratie intr-o…

- 'Planul nostru va transforma sistemul american de imigratie intr-o mandrie pentru natiune si va fi admirat in lumea intreaga', a declarat presedintele Statelor Unite dezvaluind la Casa Alba proiectul sau de reforma a migratiei, care are insa putine sanse de a fi votat in Congres. 'Cea mai…