Stiri pe aceeasi tema

- Este oficial! Presedintele Klaus Iohannis cheama, miercuri, partidele parlamentare la consultari privind justitia, dupa recentele critici ale Comisiei de la Venetia. PNL si USR au confirmat prezenta. Presedintele României, Klaus Iohannis, a trimis, luni, o scrisoare președinților partidelor…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a virat subventii in valoare totala de 61.761.794,61 de lei in contul partidelor politice in luna septembrie, se arata intr-un comunicat transmis miercuri AGERPRES. Potrivit sursei citate, valoarea subventiei virata de AEP in contul fiecarui partid politic in…

- Autoritatea Electorala Permanenta a virat subventii de 1.095.622,62 de lei in contul partidelor politice in prima decada a lunii august, se arata intr-un comunicat transmis luni AGERPRES . Potrivit sursei citate, valoarea subventiilor rezultate in urma aplicarii algoritmului de calcul prevazut in Normele…