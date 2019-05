Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit marti, la Palatul Cotroceni, pe ambasadorul agreat al Confederatiei Elvetiene in Romania, Arthur Mattli, si pe ambasadorul agreat al Republicii Populare Chineze in Romania, Jiang Yu. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in cadrul…

- Presedintele Klaus Iohannis isi va lansa miercuri volumul "EU.RO. Un dialog deschis despre Europa", evenimentul urmand sa aiba loc la Teatrul National "I.L. Caragiale" din Bucuresti, Sala Studio, potrivit unui anunt al Administratiei Prezidentiale. Cartea a fost publicata de Editura Curtea Veche Publishing.…

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat vineri lipsa reprezentantilor ALDE de la consultarile organizate la Palatul Cotroceni, precizand, in context, ca acest partid nu este interesat de situatia Justitiei din Romania. "Ar fi trebuit tot astazi sa participe la consultari si reprezentantii ALDE. Ei nu…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, iși exprima ingrijorarea cu privire la faptul ca in ultima perioada, la nivel național, au fost semnalate o serie de acțiuni și manifestari provocatoare cu caracter antisemit, care aduc atingere securitații cetațenilor romani și patrimoniului cultural, precum…

- "Presedintele Iohannis batjocoreste aniversarea aderarii Romaniei la NATO printr-un discurs politicianist, devalorizat de accentele patologice de demagogie si de mitomanie, de ura viscerala impotriva tuturor celor care-l incurca in incercarea disperata de a mai obtine un mandat la Cotroceni, pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis intentioneaza sa considere deficitul balantei comerciale a Romaniei drept o problema nationala, a declarat, luni seara, presedintele executiv al Asociatiei Nationale a Exportatorilor si Importatorilor din Romania (ANEIR), Mihai Ionescu, la lansarea cartii "100 de ani de comert…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleante omologului sau etiopian, Sahle-Work Zewde, in urma tragicului accident aviatic de duminica. "Am aflat cu intristare despre tragicul accident aviatic din data de 10 martie si doresc sa va transmit compasiunea mea si a poporului roman pentru…

- Summit Uniunea Europeana-Liga Araba, in Egipt Președintele Klaus Iohannis, întrevedere cu Președintele Republicii Arabe Egipt, Abdel Fattah El-Sisi (dreapta). Foto: presidency.ro. La Sharm el-Sheikh, în Egipt, începe astazi summitul Uniunea Europeana-Liga Statelor Arabe, ce…