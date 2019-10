Klaus Iohannis a fost imbracat in frac, iar sotia sa a purtat o rochie lunga, albastra, scrie Agerpres.

Imparatul Naruhito si-a proclamat oficial ascensiunea la tron in prezenta a peste 180 de demnitari straini.

"Jur ca voi actiona conform Constitutiei si ca imi voi indeplini responsabilitatea mea ca simbol al statului si pentru unitatea oamenilor", a spus imparatul Naruhito.

Proclamarea s-a desfasurat in Sala Pinilor (Matsu no ma), cea mai eleganta din Palatul Imperial din Tokyo, in prezenta unui grup restrans, ceilalti invitati ramanand in salile anexe. Imparatul s-a…