Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, Viorica Dancila a cerut demisia sefului Politiei Romane, Ioan Buda, la scurt timp dupa ce acesta din urma l-a destituit din functie pe seful Politiei Judetene Olt, Cristian Voiculescu.

- UPDATE, ora 19:30 – Ministrul afacerilor interne, Nicolae Moga, impreuna cu secretarul de stat de stat Gheorghe Nucu Marin se deplaseaza la Caracal, la solicitarea premierului Viorica Dancila, pentru a se asigura ca verificarea modului in care au actionat politistii va fi facuta rapid, astfel incat…

- Klaus Iohannis in hainele lui Suleiman Pașa, iar Viorica Dancila in pielea lui Ștefan cel Mare. Comparația a fost facuta de Mihai Fifor, secretarul general al PSD, pentru a explica relația dintre socialiști și președintele țarii.

- Președintele Iohannis indurerat de tragedia petrecuta la Caracal Președintele României, domnul Klaus Iohannis, este profund îndurerat de tragedia petrecuta la Caracal și este revoltat de faptul ca, din cauza unor disfuncționalitați, autoritațile responsabile nu au reușit sa salveze o…

- Presedintele Klaus Iohannis este „profund indurerat si revoltat“ de tragedia petrecuta la Caracal. Seful statului va cere o ancheta in sedinta de marti a CSAT, anunta Administratia Prezidentiala.

- "Nu mi-a raspuns domnul presedinte. Stiti foarte bine, conform Codului administrativ, are la dispozitie 10 zile in care poate sa dea un raspuns. Eu sper ca acest raspuns sa fie pozitiv, pentru ca am venit cu o echipa de oameni competenti, oameni care au mai fost ministri, deci nu vad de ce domnul…

- E tensiune uriașa la CEO, dupa desemnarea noilor supraveghetori care, in prima ședința au un singur punct: schimbarea Directoratului companiei. Deși, dupa anunțarea noului Consiliu de Supraveghere, liderul PSD Gorj, Mihai Weber, a reacționat vehement și a dat asigurari ca lucrurile nu vor ramane așa,…

- Un tanar a fost legitimat si apoi amendat de Jandarmerie pentru ca a huiduit-o pe Viorica Dancila. S-a intamplat chiar cand premierul isi incepea vizita in Hunedoara. In timp ce oficialitatile o intampinau cu flori, un tanar o apostrofa. „Rusine!", „Viorica Docila!", „Doamna Dancila, cea mai docila!",…