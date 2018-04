Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis are programata, marti, la ora 12.00, intalnire cu Viorica Dancila, prim-ministru, și cu Lia-Olguța Vasilescu, Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, potrivit agendei publicate de Administratia Prezidentiala. Tema discutiilor va fi legea salarizarii, a anuntat RomnaniaTV.

- Presedintele Klaus Iohannis va vizita miercuri Salonul International de Automobile Bucuresti - SIAB 2018, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit Presedintiei, seful statului va vizita SIAB incepand cu 17,00. Salonul International de Automobile Bucuresti se desfasoara…

- Presedintele Klaus Iohannis participa miercuri seara, la Teatrul National Bucuresti, la premiera filmului documentar "Romania neimblanzita", au precizat pentru AGERPRES surse oficiale. Filmul este un documentar despre padurile Romaniei si urmeaza sa intre in aprilie si in cinematografe.…

- ”Daca nu a existat baza legala și nici macar decizie CSAT, nu vorbim de un abuz in serviciu, infracțiunea cea mai draga binomului?” a scris Lia Olguța Vasilescu, ministru al Muncii, pe Facebook. Intrebarea ridicata de Lia Olguța Vasilescu vine in contextul in care președinția a transmis:…

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut, miercuri , Parlamentului reexaminarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, adoptat la finalul anului trecut de catre Legislativ și care scotea din procedura referendumului pe șeful statului. La finalul…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a prezentat motive temeinice pentru revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Presedintele Iohannis face o declaratie de presa inainte de reuniunea informala a Consiliului European, la Bruxelles, pe agenda dezbaterilor fiind…

- "În urma discutiilor care au avut loc cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, Federatia Sindicatelor Libere din Învatamânt a decis suspendarea protestului anuntat pentru mâine (joi-n.r..)", a anuntat ieri printr-un comunicat de presa FSLI. Miercuri, Federatia…

- Guvernul va aproba joi proiectul de ordonanta de urgenta privind reglementarea unor masuri in domeniul Sanatatii care se refera la concediile medicale, inclusiv maternale, a anuntat premierul Viorica Dancila, informeaza Agerpres.ro Da, va fi ordonanta legata si de concediile medicale, pentru ca am cautat…

- Deputatul PNL Mara Calista a declarat, luni, la dezbaterea motiunii simple, ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, merita cartonasul rosu pentru „faultul” adus pietei muncii, precum si un premiu pentru inventia economica si fiscala a anului 2017 – brevetul pentru inventia salariului negativ.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca zilele urmatoare va avea o discutie cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si "daca va fi nevoie", va fi un dialog in trei - cu Toader si cu procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Discutia dintre Klaus Iohannis si Tudorel Toader va avea loc pe…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca a avut o intalnire cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele PSD Liviu Dragnea, unul dintre subiectele discutate fiind si despre justitie. Presedintele a spus ca premierul Dancila i-a relatat ca ministrul Justitiei Tudorel Toader…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, in cadrul unei declaratii de presa, ca DNA face o treaba buna, iar niste penali incearca discreditarea institutiei. “Avem oare a cata oara un scandal in spatiul public si cred ca de data aceasta multa lume se asteapta sa imi expun opinia in aceasta chestiune.…

- Președintele Iohannis reacționeaza in scandalul momentului, legat de procurorii din Direcția Naționala Anticorupție. Administrația Prezidențiala a anunțat ca șeful statului va face la la ora 20.15 declarații la Palatul Cotroceni. Este prima declarație a președintelui, dupa apariția dezvaluirilor fostului…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant - FSLI, structura la care este afiliata și Alianța Sindicatelor din Invațamant Suceava, cu peste 8.500 de membri, a inaintat premierului Viorica Dancila, precum si ministrului Educatiei, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ...

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunta, joi, ca a inaintat premierului Viorica Dancila, precum si ministrului Educatiei, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din…

- "Ma uit la televizor si vad in fiecare zi o noua varianta a legii pensiilor. Nu vreti sa asteptati, totusi? Facem calcule. Trebuie sa facem si o reorganizare la Casa de Pensii pentru ca e clar ca nu putem sa recalculam 5 milioane de pensii cu acest numar de functionari.", a declarat ministrul Muncii,…

- Presedintele Klaus Iohannis se afla intr-o vizita privata in Republica Federala Germania si Regatul Spaniei, a precizat Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, seful statului se afla in aceasta vizita privata din 3 februarie pana pe 10 februarie. AGERPRES/(AS-autor:…

- Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, a anuntat cum vor creste salariile unor bugetari, dar si ce se va intampla cu lefurile sefului statului si ale ministrilor. De asemenea, aici sunt inclusi si directorii de institutii.

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Şeful statului se va întâlni mai întâi cu Jean-Claude Juncker, după care are programată…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, il ironizeaza pe Iohannis si ii spune cine sunt cei carora le vor scade salariile. „Ne-a certat Iohannis ca am promis cresteri de salarii si unora le-a scazut. Haideti, sa ii explic lui Iohannis. Dumnealui si noua ne-au scazut salariile cu 40%. S-au redus salariile…

- Noul premier al Romaniei, Viorica Dancila a depus juramantul la Palatul Cotroceni, luni seara! Primul ministru a uimit pe toata lumea, dupa ce a facut un gest neobișnuit fața de toți ceilalți premieri.

- Al treilea guvern PSD-ALDE de la alegerile parlamentare din 2016 urmeaza sa fie investit astazi. Ministrii Cabinetului condus de Viorica Dancila, prima femeie prim-ministru in Romania, sunt audiati acum in comisiile Parlamentului, iar dupa-amiaza, de la ora 15.00, este convocat plenul reunit pentru…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre suspendare. „Nu imi este teama”, a declarat șeful statului, subliniind ca a acceptat-o pe Viorica Dancila pentru funcția de premier deoarece a fost recomandata de majoritatea parlamentara. „Nu mi-a fost si nu mi-e teama de suspendare. Nu exista niciun motiv…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste, marti, la Palatul Cotroceni cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti. Intalnirea anuala cu sefii misiunilor diplomatice acreditati in Romania va avea loc la ora 12,00, potrivit agendei sefului statului. AGERPRES/(AS…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, i-a primit joi, 18 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, pe domnul Jose Guillermo Ordorica Robles, ambasador agreat al Statelor Unite Mexicane, Roberto Cesar Hamilton Magana, ambasador agreat al Republicii Cuba, domnul Serghei Minasian, ambasador agreat al Republicii…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit, joi, la Palatul Cotroceni, pe ambasadorii Jose Guillermo Ordorica Robles (Statele Unite Mexicane), Roberto Cesar Hamilton Magana (Republica Cuba), Serghei Minasian (Republica Armenia) si Eros Gasperoni (Republica San Marino) cu ocazia prezentarii de catre acestia…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri seara ca mai da o sansa PSD si o nominalizeaza pe Viorica Dancila pentru postul de premier, decizie care a starnit critici din partea opozitiei. USR arata ca este regretabil ca presedintele Klaus Iohannis a ratat sansa de a limita dezastrul produs de PSD,…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut miercuri, la Palatul Cotroceni, o intrevedere cu propunerea social-democratilor pentru functia de premier, Viorica Dancila, au confirmat pentru AGERPRES surse oficiale. Anterior, seful statului a avut consultari cu partidele si formatiunile parlamentare…

- Presedintele Klaus Iohannis are, miercuri, consultari cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier, seful statului spunand ca doreste o procedura rapida pentru instalarea unui nou guvern. Primii care au venit la Palatul Cotroceni au fost cei de la PSD si ALDE.

- 'Au fost doua propuneri si ceea ce mi-am dorit este sa nu se imparta voturile in CExN si sa mergem mai departe cu cel care sa aiba, din punctul de vedere al CExN, tot sprijinul', a precizat Ecaterina Andronescu. Propunerea a fost onoranta, a spus Ecaterina Andronescu, la Antena 3. Cu privire…

- Viorica Dancila a fost nominalizata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier. Nominalizarea a fost votata de forul de conducere in unanimitate, cu o abtinere. [citeste si] Klaus Iohannis se va consulta miercuri, la Palatul Cotroceni, cu partidele si formatiunile parlamentare…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca i-a acceptat demisia premierului Mihai Tudose si va convoca pentru miercuri consultari cu partidele politice pentru formarea noului Guvern. "Premierul Tudose mi-a inaintat demisia si am acceptat-o", a declarat Iohannis, la Palatul Cotroceni.…

- Vicepresedintele PSD Lia Olguta Vasilescu, ministru al Muncii, a declarat, marti, ca Mihai Tudose a fost un prim-ministru "implicat" si a lucrat bine cu acesta. "Eu am lucrat foarte bine si cu dumnealui (n.r. - cu premierul) si cu domnul Ciolacu si cu ceilalti ministri. Trebuie sa recunosc…

- Tudose vrea sa se duca personal cu demisia la presedintele Iohannis - surse Premierul in exercitiu Mihai Tudose se va duce personal, marti, la Palatul Cotroceni, pentru a-i prezenta demisia sefului statului Klaus Iohannis dupa ce Comitetul Executiv al PSD i-a retras sprijinul politic. Surse guvernamentale…

- Destul de retrasa in ultima perioada, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu s-a abtinut pana de curand sa comenteze scandalul din interiorul partidului. Social-democrata a dat de inteles, in urma unei postari pe Facebook, ce tabara a decis sa sustina. Surprinzator, insa, ministrul pare ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra actului normativ pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, anunta Administratia Prezidentiala. Seful statului arata ca…

- In ultimii doi ani, Romania se confrunta cu o criza acuta a forței de munca. Statisticile spun ca toate domeniile sunt afectate, dar cel mai mult – sectorul construcțiilor. Efectele se simt deja, dar ele vor deveni și mai greu de ignorat incepand de anul viitor, cand mai multe mari proiecte de infrastructura…