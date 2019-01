Presedintele Klaus Iohannis il va primi marti, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau sloven, Borut Pahor, care efectueaza o vizita oficiala in Romania, informeaza un comunicat al Administratiei Prezidentiale. Potrivit sursei citate, vizita in Romania a presedintelui sloven are loc in contextul celebrarii, anul trecut, a 25 de ani de relatii diplomatice intre cele doua tari, respectiv al preluarii de catre tara noastra a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Administratia Prezidentiala arata ca discutiile vor fi axate pe dezvoltarea si aprofundarea relatiei bilaterale foarte bune si a cooperarii…