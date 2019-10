Presedintele Klaus Iohannis are, vineri, la Palatul Cotroceni, prima runda de consultari cu partidele si formatiunile parlamentare in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru. Consultarile la Palatul Cotroceni vor incepe, la ora 11,00, cu delegatia PNL, urmand ca apoi seful statului sa se consulte cu reprezentantii USR - ora 11,30, ai UDMR - ora 12,00, ai PMP - ora 12,30, cu delegatia grupului parlamentar Pro Europa - ora 13,00, cu cei de la ALDE - ora 13,30, cu reprezentantii minoritatilor nationale - ora 14,00 si cu delegatia PSD - ora 14,30. In scrisoarea transmisa presedintilor…