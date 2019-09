Preşedintele Iohannis salută rezoluția prin care UE condamnă Pactului Ribbentrop-Molotov Președintele considera ca rezoluția referitoare la comemorarea a 80 de ani de la izbucnirea celui de Al Doilea Razboi Mondial este un pas inainte in demersurile de sancționare a regimurilor totalitare, responsabile de distrugerea unui numar impresionant de vieți omenești și de incalcarea grava a drepturilor și libertaților fundamentale. Totodata, Președintele Klaus Iohannis apreciaza ca educarea tinerei generații in spiritul respectului fața de principiile democratice și demnitatea umana, prin includerea in programele educaționale a istoriei regimurilor totalitare, reprezinta o nevoie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Din cei 653 de europarlamentari prezenți, 535 au votat pentru adoptarea rezoluției. Iata textul Rezoluției Parlamentului European din 19 septembrie 2019 referitoare la importanța memoriei istorice europene pentru viitorul Europei: „-Reamintește ca, așa cum se prevede la articolul 2…

- Președintele Klaus Iohannis a salutat adoptarea, joi, de catre Parlamentul European a rezoluției prin care UE condamna Pactul Ribbentrop-Molotov incheiat intre Uniunea Sovietica și Germania nazista, semnat la 23 august 1939.„Președinte Romaniei, Klaus Iohannis, saluta Rezoluția referitoare…

- „Președinte Romaniei, domnul Klaus Iohannis, saluta Rezoluția referitoare la comemorarea a 80 de ani de la izbucnirea celui de Al Doilea Razboi Mondial și importanța memoriei istorice europene pentru viitorul Europei, adoptata de Parlamentul European, prin care Uniunea Europeana condamna Pactul Ribbentrop-Molotov,…

- Ziua de 23 august a fost declarata de Guvern drept Ziua comemorarii victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare. Astazi este zi de doliu. Drapelul de stat va fi arborat in berna. La ora 10:00, se va tine un moment de reculegere, iar intre 10:10 – 10:30 in fața Guvernului, in Piața Marii…

