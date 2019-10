Stiri pe aceeasi tema

- ASTRA Desparțamantul Aurel Coza Carei il sarbatorește pe patronul sau spiritual. Astazi, 17 septembrie 2019, se implinesc 127 de ani de la nasterea profesorului Aurel Coza, director al Liceului Vasile Lucaciu din Carei, presedinte al Asociatiunii ASTRA Carei, directorul publicatiei saptamanale din…

- In perioada 5-8 septembrie 2019, la Bucuresti, Ministerul Educatiei Nationale, in parteneriat cu Uniunea Elena din Romania si Ministerul Culturii si Identitatii Nationale organizeaza a sasea editie a OLIMPIADEI INTERNATIONALE A ELENISMULUI, sub inaltul patronaj al Parlamentelor Romaniei si Republicii…

- Nascuta in 1961, Beatrice Rancea a intrat in lumea baletului in timpul comunismului și a dat piept cu toate greutațile intampinate de artiști la acea vreme. Azi director la Opera Naționala Romana Iași, fosta balerina ne-a povestit cat de greu i-a fost sa-și urmeze visul și cum și-a pus in pericol sanatatea,…

- Festivalul de muzica Untold din acest an, organizat in perioada 1-4 august și ajuns la a cincea ediție, a presupus o investiție de 16 milioane de euro, 40% din aceasta suma fiind asigurata din biletele și abonamentele vandute. „Vanzarea abonamentelor și biletelor reprezinta 40% din venituri, 40% din…

- Disney a anunțat, luni, ca noua sa platforma va sosi pe majoritatea dispozitivelor la care utilizatorii se așteapta. Lista include: produse Apple (iPhone, iPad, iPod touch și Apple TV); produse Google (telefoane Android, dispozitive Android TV, Google Chromecast și Chromecast built-in device);…

- Timp de 20 de zile, arbitrul oradean Adrian Alexandrescu a dat Europa pe Asia.Nu in vacanta, ci pentru a oficia la Campionatul Mondial de Polo desfasurat la Gwangju in Coreea de Sud. Un campionat la care oradeanul a avut prestatii apreciate, a arbitrat 9 meciuri, cele mai importante fiind semifinalele…

- ​Jucatoarea franceza de tenis Alize Cornet, favorita numarul 2, a fost eliminata în optimile de finala ale turneului WTA de la Palermo (Sicilia), dotat cu premii totale în valoare de 250.000 de dolari, fiind învinsa în doua seturi, 7-5, 6-4, de germanca Anna-Lena Friedsam, într-o…

- La propunerea guvernului Borisov, majoritatea parlamentara compusa din partidul centrist GHERB și naționaliștii din „Patrioții uniți” a decis renunțarea la votul cu mașina electronica în alegerile locale și cele parlamentare, dar menținerea votului pentru cele europene și…