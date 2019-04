Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a dat o reactue dura, marti, in urma tragediei recenta din județul Iași, in care un copil de 3 ani și-a pierdut viața dupa ce a cazut in fosa septica din curtea unei școli, si despre care spune ca este "dureroasa și revoltatoare". Seful statului le cere partidelor politice…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca situatia din regiunea Marii Negre este din ce in ce mai volatila, subliniind ca in acest context a sustinut necesitatea unei prezente fizice a NATO mai buna in zona, iar lucrurile se dezvolta in acest sens, informeaza agerpres.ro. Presedintele…

