- Klaus Iohannis va participa, miercuri, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, pe tema procesului de retragere a Marii Britanii din UE, unde șefii de stat și de guvern vor discuta solicitarea premierului Theresa May privind amanarea Brexit, informeaza Administrația Prezidențiala.„Șefii ...

- Presedintele Klaus Iohannis a dat asigurari, vineri, la Bruxelles, ca indiferent de decizia Marii Britanii in privinta Brexit-ului, cetatenii romani sunt principala preocupare a Romaniei. "Eu cred ca avem o sansa reala, cum am spus si ieri, sa obtinem o iesire ordonata a Marii Britanii. Oricum ar fi,…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Potrivit agendei, seful statului va participa joi si la Conferinta anuala transatlantica organizata de Camera de Comert Americana din Uniunea Europeana (AmCham EU), care va avea loc la Bruxelles.…

- Presedintele Parlamentului European (PE), Antonio Tajani, a scris pe Twitter ca votul din Parlamentul britanic impotriva acordului privind Brexitul este o veste proasta, iar primele ganduri se indreapta catre cetatenii europeni care locuiesc in Marea Britanie si la britanicii care traiesc in alte state…