- Concursul Național pentru elevi deficienți de auz, ediția a IX-a, are loc la Timișoara. 89 de elevi din 14 instituții de invațamant special din țara, alaturi de profesorii lor indrumatori, se afla la Timișoara la cea de-a IX-a ediție a Olimpiadei inscrisa in Calendarul Concursurilor Naționale Școlare.…

- Vocea Romaniei revine. Au inceput preselectiile! Vocea Romaniei revine in aceasta toamna la Pro TV. Deja s-a dat startul preselectiilor pentru cel de-al noualea sezon. Acestea vor avea loc la Timisoara, Cluj-Napoca, Iasi si Bucuresti, astfel: 24 martie – hotel NH din Timisoara 31 martie – hotel Golden…

- Așteptarea a luat sfarșit, iar cei care cred ca au șanse, pot participa la unul dintre cele mai iubite show-uri din ultimii ani. Astfel ca, saptamana aceasta incep preselecțiile pentru sezonul 9 Vocea Romaniei! Pe 24 martie, in Timișoara, pe 31 martie, la Cluj-Napoca, pe 7 aprilie, la hotel Unirea din…

- Studentii Centrului Universitar Nord din Baia Mare au posibilitatea de a premia profesorii care ii inspira, nominalizandu-i la Gala Profesorului Bologna, care se va desfasura la Iasi in data de 25 mai 2019, se precizeaza pe site-ul lspv.ro . Gala Profesorului Bologna este un proiect national al Aliantei…

- Primul serviciu de car sharing de la persoana la persoana din Romania, Perpetoo, va fi disponibil incepand cu luna mai a anului 2019 in Bucuresti si in alte 3 orase mari din tara: Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara.

- S-au deschis inscrierile pentru turneul național de calificare la Finala Mondiala Red Bull Neymar Jr’s Five. Turneul național are anul acesta 9 etape de calificare in București, Pitești, Timișoara, Brașov, Tirgu Mureș, Cluj-Napoca, Iași, Constanța și Chișinau, in Moldova. In Romania se cauta din nou…

- Alegeri parlamentare si un referendum consulativ, in Republica Moldova Foto. radiochisinau.md. Aproape 3 milioane de alegatori din Republica Moldova sunt chemati azi sa voteze noul Parlament. Favoritul sondajelor este Partidul filo-rus al Socialistilor, iar analistii anticipeaza ca parcursul…

- Ierarhia, realizata de Times Higher Education pe baza indicatorilor de predare/invatare, cercetare, relatie cu mediul socio-economic si internationalizare, cuprinde 442 de universitati din statele in curs de dezvoltare. Cele mai bine plasate universitati romanesti in topul din acest an sunt Universitatea…