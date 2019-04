Președintele Iohannis, mesaj în forță: Continuăm demersurile „La Consiliul European de luna trecuta am reafirmat, impreuna cu liderii statelor Uniunii, imperativul consolidarii bazelor economice ale Uniunii, surse esențiale pentru prosperitatea și competitivitatea Europei. Am decis faptul ca se impune o abordare pe termen lung dedicata viitorului industriei in Uniunea Europeana, care sa asigure dezvoltarea tehnologiilor de varf și sa permita continentului nostru sa ramana o putere industriala și in secolul XXI. Vom continua demersurile de consolidare a unei politici industriale de varf a Uniunii, capabila sa genereze inovație și competitivitate pe termen… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

