Presedintele Klaus Iohannis a transmis, sambata, un mesaj de condoleante omologului sau american, Donald Trump, la moartea celui de-al 41-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii, George H.W. Bush, in care afirma ca acesta a fost "un mare lider si un adevarat om de stat". "Am aflat cu profunda tristete despre trecerea in nefiinta a celui de-al 41-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii, onorabilul George H. W. Bush. In aceste momente grele, adresez condoleante dumneavoastra, familiei indurerate si intregii natiuni americane, care a pierdut un mare lider si un adevarat om de stat. Presedintele…