- Presedintele Klaus Iohannis i-a chemat, joi, la vot pe romani la referendum si alegerile europarlamentare. "Dragi romani, avem referendum pe 26 mai. Am semnat astazi decretul si am convocat referendumul. (...) Va astept la vot la referendum si la europarlamentare", a spus Iohannis, la…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a lansat, miercuri, la TNB, volumul "EU.RO. Un dialog deschis despre Europa", in prezenta a peste 200 de persoane. Cu aceasta ocazie, seful statului a aratat ca volumul lansat este o carte utila pentru cei interesati de afacerile europene. "Am scris aceasta carte in cateva…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa miercuri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European (art. 50) pe tema procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, sefii de stat si de guvern vor discuta in…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca ii sustine pe cei care vor protesta vineri sub sloganul "Romania vrea autostrazi" - "#sieu". "In legatura cu protestul care se desfasoara astazi, la ora 15,00, un protest pentru autostrazi, vreau sa stie protestatarii ca sunt alaturi de ei #sieu",…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca PSD este unicul vinovat ca nu exista un buget pe anul 2019. "Declaratiile mincinoase si fuga de responsabilitate nu pot ascunde evidenta: PSD este unicul vinovat de situatia in care ne gasim si ca la jumatatea lunii martie nu avem buget",…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, luni, ca a decis sa promulge legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019. "Desi nu stim ce va face Guvernul cu legea plafoanelor, lege declarata neconstitutionala (...), apoi ce va face Parlamentul cu legea bugetului de stat, am decis…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca va retrimite Parlamentului spre reexaminare legea bugetului de stat pe anul 2019. "Voi retrimite Parlamentului pentru corectura si imbunatatire legea bugetului pe anul 2019", a declarat Iohannis, la Palatul Cotroceni. AGERPRES/(A - autor:…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, la sedinta de prezentare de catre Ministerul Public a raportului de activitate pe anul 2018. Evenimentul va avea loc, incepand cu ora 11,00, la Cercul Militar National. AGERPRES/(AS - autor: Florentina Peia, editor: Claudia Stanescu,…