- Zeci de credinciosi romano-catolici s-au adunat sambata seara, la sarbatoarea Invierii Domnului la Catedrala „Sfantul Mihail” din Cetatea Alba Carolina. Intr-un cadru sobru și elegant, comunitatea romano-catolica, maghiara și nu numai celebreaza, ca in fiecare an, Paștele, dupa ritualul respectat la…

- Credinciosii catolici, reformati si evanghelici sarbatoresc duminica Pastile, cu o saptamana mai devreme decat credinciosii ortodocsi. Cea mai mare sarbatoare a crestinatatii va umple bisericile catolice, evanghelice sau reformate, Slujba de Inviere avand loc in seara zilei de sambata. Credincioșii…

- Paștele poarta aceleași simboluri și semnificații in intreaga lume, insa in fiecare regiune acestea se celebreaza prin obiceiuri și tradiții diferite, in funcție de specificul locurilor. Cele mai multe familii au tradițiile lor unice, care sunt transmise de-a lungul anilor, sau au fost pur și simplu…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, felicitari conducerii Federatiei Comunitatilor Evreiesti si tuturor membrilor comunitatilor evreiesti din Romania cu prilejul sarbatorii de Pesah. "Fie ca aceasta celebrare, dedicata momentului fondator al natiunii evreiesti, sa fie un prilej de bucurie…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat marti decretul privind acordarea gradului de general de flotila aeriana cu o stea, post-mortem, comandorului Aurelian Cojocaru din Ministerul Apararii Nationale. La sfarsitul lunii august 2012, un avion IAR 99 Soim, apartinand Centrului de Cercetari…

- Președintele Klaus Iohannis va fi premiat in Germania, pentru „serviciile aduse democrației și ascensiunea Romaniei in Uniunea Europeana”, in cadrul unei ceremonii care va avea loc in 2 iunie, la Munchen. Fundația Hanns Seidel din Germania ii va oferi lui Iohannis premiul „Franz Josef Strauss”, avand…

- Presedintele Klaus Iohannis a plecat, luni, de la sediul Serviciului Roman de Informatii (SRI), unde a participat la prezentarea bilantului institutiei pe anul 2017, fara sa dea declaratii. Seful statului a stat la sediul SRI in jur de doua ore. AGERPRES/(AS - autor: Florentina Peia, editor:…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca decizia privind revocarea sau menținerea in funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, va fi luata dupa Sarbatorile de Paște.”Aceasta decizie este in analiza, ca sa avansam puțin cu discuția noastra, pot sa va spun ca nu voi anunța aceasta…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European. Potrivit Administratiei Prezidentiale, pe agenda reuniunii se afla subiecte din domeniul economic, recentele masuri luate de Statele Unite ale Americii privind instituirea unor taxe la importurile…

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut miercuri Parlamentului reexaminarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. „In opinia...

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, conform caruia Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui - devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, informeaza Administratia…

- Președintele Klaus Iohannis a profitat de vremea frumoasa si a mers sambata, din nou, la schi in Muntii Sebesului, la Sureanu. "Companie selecta la schi... Hello, Mr. Iohannis! LE: S-a așezat, evident, la coada. (Și schiaza foarte, foarte bine!)", a scris cel care a postat pe Facebook imaginile…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea care modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si trecere pe drumurile nationale a rovinietei. Potrivit legii, procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit de fotografii doveditoare, iar daca trec patru luni de la…

- Presedintele Klaus Iohannis este obligat de lege sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA, pentru ca in caz contrar se va declansa un conflict juridic de natura constitutionala, iar CCR va constata ca sefa DNA este revocata, a declarat vineri la RFI Codrin Stefanescu (PSD). El mai spune insa…

- Presedintele Iohannis i-a incurajat pe noii magistrati sa fie independenti Presedintele Klaus Iohannis în mijlocul absolventilor Institutului National al Magistraturii. Foto: facebook.com/klausiohannis/photos. Presedintele Klaus Iohannis a facut, din nou, pledoarie…

- Situata in partea nordica a Marii Egee, insula Thassos este pentru romani una dintre cele mai atractive destinatii grecesti de vacanta, datorita frumusetilor ce o caracterizeaza, ce imbina muntele si marea, a distantei destul de mici fata de tara, dar si a preturilor accesibile ce vin sa completeze…

- S-a dat startul protestelor in toata tara. Lumea a iesit in strada in orasul lui Klaus Iohannis, Sibiu. Acestia potesteaza impotriva schimbarii legilor justitiei, dar si impotriva revolutiei fiscale a PSD-ALDE. Cateva sute de persoane se afla in centrul Sibiului in aceste momente, in Piata Mare.„Vrem…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Seful statului se va intalni mai intai cu Jean-Claude Juncker, dupa care are programata o intrevedere cu membrii…

- Presedintele Klaus Iohannis este prizonierul neputincios al PSD-ului. Afirmatia ii apartine fostului ministru al Culturii, Theodor Paleologu. El spune la RFI ca seful statului ar trebui sa anunte de pe acum ca nu mai candideaza pentru un nou mandat de presedinte, pentru ca bilantul lui este „extraordinar…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat miercuri la ceremonialul religios „Te Deum” de la Catedrala Patriarhala, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. Presedintele va depune apoi o coroana de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, din Dealul Patriarhiei. In continuare, seful statului…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste, marti, la Palatul Cotroceni cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti. Intalnirea anuala cu sefii misiunilor diplomatice acreditati in Romania va avea loc la ora 12,00, potrivit agendei sefului statului. AGERPRES/(AS…

- Protestatarii din Cluj si Timisoara au blocat strazile centrale ale celor doua localitati, numarul oamenilor care protesteaza depasind 10.000. La Sibiu sunt in strada aproape 1.000 de oameni care cer demisia lui Liviu Dragnea, in timp ce la Iasi protesteaza 2.000 de persoane. La Cluj-Napoca…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, i-a primit joi, 18 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, pe domnul Jose Guillermo Ordorica Robles, ambasador agreat al Statelor Unite Mexicane, Roberto Cesar Hamilton Magana, ambasador agreat al Republicii Cuba, domnul Serghei Minasian, ambasador agreat al Republicii…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, ca a decis sa mai dea PSD o sansa si sa o desemneze premier pe Viorica Dancila. El a mai spus ca PSD va trebuie sa demonstreze si ca va face ceea ce a promis. "Suntem pregatiti sa convocam Parlamentul in sesiune extraordinara pentru a…

- Consultarile la Palatul Cotroceni incep miercuri la ora 12.00. Primii chemati sunt liderii PSD-ALDE. Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca va chema incepand de miercuri partidele la consultari, pentru ca situatia politica generata de demisia Guvernului Tudose sa nu duca la efecte economice…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj cu prilejul implinirii a 450 de ani de la recunoasterea libertatii religioase in Transilvania prin Edictul de la Turda din ianuarie 1568, in care arata ca "libertatea si toleranta religioasa sunt piloni fundamentali ai umanitatii". …

- Președintele Klaus Iohannis, președint la prima ședința a CSM din acest an, a avut parte și de un moment mai puțin placut. Șeful statului a fost criticat pentru discursul sau de o judecatoare.Președintele Iohannis s-a referit critic in discursul sau și la partidele politice și la parlament.…

- CE-I DATINA, E TRAINICIE AICI, LA NOI: Preotii si enoriasii din toate parohiile ortodoxe ale Sibiului se pregatesc de cu zor sa celebreze Botezul Domnului, cum e indatinat la noi, in Piata Mare. Read More...

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurarilor sociale de stat. Președintele Klaus Iohannis atrage insa atenția asupra unor vulnerabilitați ale bugetului anului 2018 și asupra provocarilor cadrului fiscal-bugetar actual, avand in vedere ca…

- Politicienii prefera sa sarbatoreasca noaptea dintre ani in tara, printre acestia numarandu-se presedintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea, putini fiind cei care vor petrece Revelionul in strainatate, potrivit Mediafax.Presedintele Klaus Iohannis…