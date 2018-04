Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni marti la Palatul Cotroceni cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anunta Administratia Prezidentiala. Discutia vizeaza efectele aplicarii legislatiei privind salarizarea bugetarilor. AGERPRES/(AS - autor: Florentina…

- Președintele Iohannis urmeaza sa se intalneasca cu premierul Dancila și ministrul Muncii. Presedintele Klaus Iohannis se intalneste marti cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, titreaza News.ro. Intalnirea este programata la ora 12.00, la Palatul Cotroceni. Anuntul a…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind reglementarea activitatii de telemunca, anunta Administratia Prezidentiala. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anuntase ca adoptarea proiectului de lege privind reglementarea activitatii de telemunca permite oricarei…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind reglementarea activitatii de telemunca, anunta Administratia Prezidentiala, citata de Mediafax.Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anuntase ca adoptarea proiectului de lege privind reglementarea activitatii de ...

- Presedintele Klaus Iohannis va vizita miercuri Salonul International de Automobile Bucuresti - SIAB 2018, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit Presedintiei, seful statului va vizita SIAB incepand cu 17,00. Salonul International de Automobile Bucuresti se desfasoara…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Seful statului a semnat si decretul privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei dintre Romania si…

- ”Daca nu a existat baza legala și nici macar decizie CSAT, nu vorbim de un abuz in serviciu, infracțiunea cea mai draga binomului?” a scris Lia Olguța Vasilescu, ministru al Muncii, pe Facebook. Intrebarea ridicata de Lia Olguța Vasilescu vine in contextul in care președinția a transmis:…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, conform caruia Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui - devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, informeaza Administratia…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, la sedinta de prezentare a raportului privind activitatea Directiei Nationale Anticoruptie pe anul 2017, a anuntat, luni seara, Administratia Prezidentiala.

- Presedintele Klaus Iohannis participa astazi la reuniunea informala a Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles si care are pe agenda subiecte legate de negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020, precum si chestiuni legate de componenta Parlamentului European pentru…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat și pe Facebook, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea procurorului-șef al DNA. „Mi-am exprimat in repetate randuri opinia ca Direcția Naționala Anticorupție și conducerea DNA fac o treaba foarte buna, poziție pe care o mențin. „ „Astazi, am avut parte…

- Presedintia a mai precizat intr-un comunicat ca presedintele Klaus Iohannis a evaluat diferit activitatea sefei DNA si ca este multumit de aceasta. "Referitor la Raportul privind activitatea manageriala a Direcției Naționale Anticorupție, prezentat joi, 22 februarie a.c., de catre ministrul…

- Pe agenda dezbaterilor reuniunii se vor afla subiecte legate de negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020, precum si aspecte institutionale ale Uniunii Europene. Potrivit Administratiei Prezidentiale, referitor la viitorul buget al Uniunii Europene post 2020, reuniunea…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca s-a intalnit joi cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, și ca le-a transmis nemultumirea privind noul scandal legat de Justiție. „Am primit pe doamna prim-ministru Dancila si pe domnul presedinte Dragnea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca a avut o intalnire cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele PSD Liviu Dragnea, unul dintre subiectele discutate fiind si despre justitie. Presedintele a spus ca premierul Dancila i-a relatat ca ministrul Justitiei Tudorel Toader…

- Ministrul Muncii a dat, din nou, asigurari ca salariile nu vor scadea. Lia Olguta Vasilescu a declarat aseara la Antena 3 ca totul se desfasoara conform programului de guvernare, iar cei mai favorizati de legea salarizarii vor fi medicii si cadrele medicale. "Cei care se așteptau sa le scada salariile…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, ”transmite public informatii distorsionate, trunchiate sau de-a dreptul false”, in incercarea de a justifica ”masuri prost concepute” asupra carora s-a atras atentia inca de anul trecut, spun sindicalistii Cartel Alfa. Acestia sustin ca ”refuzul de a aborda o…

- Lia Olguta Vasilescu a descoperit cine se face vinovat de scaderea salariilor bugetarilor, în urma revoluției fiscale. ”Am constatat ceea ce estimasem si ieri ca este gresit. Li se calculeaza gresit salariile grefierilor de catre cei de la Resurse Umane…

- Ministrul Muncii, despre scaderea salariilor grefierilor: S-a calculat greșit de catre resursele umane, legea este foarte clara și ușor de ințeles, a spus Lia Olguța Vasilescu, miercuri, la Parlament. Ea a precizat ca dupa discuțiile cu cei din justiție, s-a stabilit publicarea pe site-ul ministerului…

- Lia Olguta Vasilescu a gasit vinovatii în haosul salariilor. Ministrul a spus ca în cazul grefierilor, cei de la Resurse Umane le-au calculat gresit salariile, prin urmare, cineva trebuie sa raspunda.

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia-Olguța Vasilescu, a facut, marti, 6 februarie, la sediul ministerului, o serie de precizari referitoare la efectele aplicarii Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, dar și despre evoluția pensiilor publice in Romania.…

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia-Olguța Vasilescu, a facut, marti, 6 februarie, la sediul ministerului, o serie de precizari referitoare la efectele aplicarii Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, dar și despre evoluția pensiilor publice in Romania.…

- Salariile nu pot scadea strict din cauza transferului contributiilor, insa la managerii publici vor exista scaderi la toate institutiile, a declarat, marti, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia-Olguta Vasilescu, intr-o conferinta de presa. "In momentul in care s-a lucrat la Codul…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anunta in urma cu doar cateva zile ca salariile inaltilor demnitari au scazut cu zeci de procente, cel mai afectat fiind presedintele Klaus Iohannis, care a pierdut 40%. "Presedintelui i s-a taiat salariul cu 40%, dar nu doar lui. Si mie mi s-a taiat…

- Presedintele Klaus Iohannis se afla intr-o vizita privata in Republica Federala Germania si Regatul Spaniei, a precizat Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, seful statului se afla in aceasta vizita privata din 3 februarie pana pe 10 februarie. AGERPRES/(AS-autor:…

- Președintele Klaus Iohannis este plecat din țara. Administrația Prezidențiala a confirmat ca președintele se afla intr-o vizita privata timp de șapte zile in Germania și Spania. Șeful statului a fost vazut la cumparaturi in Munchen, Germania, alaturi de soția sa. Se pare ca mai apoi, șeful statului…

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, a precizat intr-un comunicat care sunt efectele Legii 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, care urmarește o uniformizare a salariilor bugetarilor.

- Intrebat daca isi mentine declaratia potrivit careia institutiile europene sunt dezinformate cu privire la legile Justitiei, Dragnea a raspuns: „Eu nu-mi iau vorbele inapoi, dar vreau sa va spun ceva: niciodata cand seful statului, indiferent care a fost, a fost plecat intr-o vizita oficiala, eu…

- Seful statului se va intalni mai intai cu Jean-Claude Juncker, dupa care are programata o intrevedere cu membrii Colegiului Comisiei. Potrivit Administratiei Prezidentiale, cu acest prilej, vor fi abordate subiecte legate de pregatirea Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Şeful statului se va întâlni mai întâi cu Jean-Claude Juncker, după care are programată…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Şeful statului se va întâlni mai întâi cu Jean-Claude Juncker, după care are programată…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, il ironizeaza pe Iohannis si ii spune cine sunt cei carora le vor scade salariile. „Ne-a certat Iohannis ca am promis cresteri de salarii si unora le-a scazut. Haideti, sa ii explic lui Iohannis. Dumnealui si noua ne-au scazut salariile cu 40%. S-au redus salariile…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, il ironizeaza pe Iohannis și ii spune cine sunt cei carora le vor scade salariile. „Ne-a certat Iohannis ca am promis creșteri de salarii și unora le-a scazut. Haideți, sa ii explic lui Iohannis. Dumnealui și noua ne-au scazut salariile cu 40%. S-au redus salariile…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), prin Haller Istvan, membru in Colegiul Director al Consiliului, s-a autosesizat in privinta declaratiei jurnalistului Cristian Tudor Popescu referitoare la premierul desemnat Viorica Dancila, afirmatie prin care a asemanat "o persoana cu…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit, joi, la Palatul Cotroceni, pe ambasadorii Jose Guillermo Ordorica Robles (Statele Unite Mexicane), Roberto Cesar Hamilton Magana (Republica Cuba), Serghei Minasian (Republica Armenia) si Eros Gasperoni (Republica San Marino) cu ocazia prezentarii de catre acestia…

- Presedintele Klaus Iohannis ar fi dat satisfactie PSD si ar fi activat ”planul diabolic” al social-democratilor daca ar fi respins-o pe Viorica Dancila ca premier. Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a declarat la RFI ca ”au fost foarte multe…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. Decretul a fost publicat, deja, în Monitorul Oficial, astfel ca premierul poate face guvernul.

- Traian Basescu, președintele PMP, spune ca șeful statului a ales ”cea mai comoda solutie” pentru el, prin desemnarea Vioricai Dancila ca premier. ”Oare sa fie dragostea de la Grivco de vina?”, completeaza Basescu. PMP a fost singurul partid din opoziție care a venit la consultarile de la Cotroceni…

- Plenary session week 43 2013 in Strasbourg – Climate change conference Președintele Klaus Iohannis a desemnat-o pe Viorica Dancila premier, in urma consultarilor de la Cotroceni de miercuri. Șeful statului a sugerat ca intreaga procedura pentru numirea noului Guvern ar putea fi finalizata pana la 1…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste in aceasta dupa-amiaza la Cotroceni cu Viorica Dancila, propunerea PSD la functia de prim-ministru, au declarat pentru HotNews.ro surse politice. Intalnirea are loc la capatul consultarilor cu partidele politice. Presedintele Iohannis ar urma sa sustina o declaratie…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut miercuri, la Palatul Cotroceni, o intrevedere cu propunerea social-democratilor pentru functia de premier, Viorica Dancila, au confirmat pentru AGERPRES surse oficiale. Anterior, seful statului a avut consultari cu partidele si formatiunile parlamentare…

- Ce avere are Viorica Dancila: Caștiga peste 70.000 de euro, anual, de la Parlamentul European, are peste 60.000 de euro și 17.000 de dolari in conturi. Aceasat a facut și doua donații Partidului Social Democrat, una de 20.000 de lei, in perioada ianuarie-octombrie 2016, și una de 40.000 de lei, in mai…

- Presedintele executiv al UDMR, Porcsalmi Bálint, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca principiul dupa care Uniunea se va ghida la consultarile de la Cotroceni este acela de a avea cât mai repede un guvern, decizia privind persoana nominalizata de PSD pentru functia de premier urmând…

- Administrația Prezidențiala a publicat programul consultarilor de la Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis a declarat ca iși dorește sa se faca o nominalizare pentru funcția de premier in cel mai scurt timp iar consultarile cu partidele politice au fost stabilite pentru ziua de miercuri. Președintele…

- Administrația Prezidențiala a publicat programul consultarilor de la Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis a declarat ca iși dorește sa se faca o nominalizare pentru funcția de premier in cel mai scurt timp iar consultarile cu partidele politice au fost stabilite pentru ziua de miercuri. Președintele…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al Romaniei, in urma demisiei lui Mihai Tudose. Conform art. 107, alin. 3 din Constituţie, "...preşedintele României va…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a salutat nominalizarea eurodeputatei Viorica Dancila pentru funcția de premier PSD, spunand ca este un om apropiat de partid. „Ma bucura foarte mult. PSD...

- Președintele Klaus Iohannis a avut o scurta intervenție televizata, marți, la orele 12,30, de la Cotroceni, in care și-a exprimat nemulțumirea legata de instabilitatea politica pornita din nou din interiorul PSD. Trebuie evitate consecințele negative in plan economic, ca atare președintele promite…

- Dupa ce demisia lui Mihai Tudose ajunge astazi oficial la Administratia Prezidentiala, PSD va merge la Cotroceni cu o lista de semnaturi ale parlamentarilor pentru a arata ca detine majoritatea parlamentara care sa sustina un nou premier. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, iar daca presedintele…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra actului normativ pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, anunta Administratia Prezidentiala. Seful statului arata ca…