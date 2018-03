Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri seara, intrebat despre solicitarile asociatiilor magistratilor de a retrimite Parlamentului legile justitiei, ca este constient de parghiile constitutionale pe care le are si ca se va exprima in momentul in care legile vor ajunge la el pentru promulgare.…

- Presedintele Klaus Iohannis a vizitat, miercuri, Salonul International de Automobile Bucuresti - SIAB 2018. Președintele a stat de vorba cu dealerii, dar i-a facut invidioși pe cei toți romanii. N-a rezistat tentației și a urcat in cea mai scumpa mașina expusa, noul Rolls-Royce Phantom. Pentru oaspetele…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleante presedintelui Federatiei Ruse, Vladimir Putin, in urma incendiului care a avut loc in centrul comercial 'Zimniaia Visnia', din localitatea Kemerovo, soldat cu 64 de morti. "Presedintele Klaus Iohannis a exprimat condoleante presedintelui…

- Noul Rolls-Royce Phantom a debutat la Salonul International de Automobile Bucuresti (SIAB), fiind prima data cand cel mai important producator de masini de lux din lume se va prezenta oficial la cel mai important eveniment auto din Romania.

- Toti jurnalistii care au venit astazi la Salonul International de Automobile Bucuresti au asteptat sa se intample asta! Noul Volkswagen Touareg a debutat in premiera europeana in capitala Romaniei, in aceasta seara, la doar cateva ore de la premiera sa mondiala organizata in orasul Beijing.

- Porsche Romania, cel mai mare importator auto local vine la Salonul Internațional de Automobile București 2018 cu mașini prezentate in premiera naționala, oferte promoționale, opțiuni de rezervare a unor modele mult așteptate, dar și prezențe inedite precum trofeul UEFA care urmeaza a fi oferit caștigatoarei…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Bruxelles, ca decizia in privinta cererii de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, va fi luata mai degraba dupa...

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Seful statului a semnat si decretul privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei dintre Romania si…

- Guvernul va adopta, miercuri, o ordonanta de urgenta privind coordonarea manifestarilor de Centenar si cadrul legal de finantare a acestora. Anunțul a fost facut, miercuri, de premierul Viorica Dancila, care a ținut sa iși exprime regretul pentru intarzierile in adoptarea acestui proiect. “O alta Ordonanta…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, in discursul rostit cu ocazia aniversarii de 25 de ani a Camerei de Comert Americane din Romania (AmCham Romania), ca performanta mediului de afaceri nu poate fi, pentru prea mult timp, deasupra calitatii politicilor economice pe care Guvernul le promoveaza…

- Președintele Klaus Iohannis participa, marți, la aniversarea a 25 de ani a Camerei de Comert Americane din Romania. Șeful statului a anuntat ca vrea o dezbatere publica in privinta proiectului de tara. „Ceea ce se caștiga ușor, de multe ori, se pierde la fel de ușor. De exemplu, investițiile…

- Insula Paștelui, unul dintre cele mai cunoscute obiective naturale de pe pamant, datorita celor aproape 900 de statui monumentale antice de aici, este in pericol, avertizeaza UNESCO intr-un raport publicat recent. Parte a patrimoniului mondial, insula este in pericol din cauza valurilor uriașe care…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, la o dezbatere privind Centenarul Unirii organizata la Cotroceni, ca, din pacate, „jocul politic marunt“ a avut castig de cauza in fata unei rare oportunitati de a construi consens politic, coeziune si angajament social in jurul unor obiective si proiecte…

- Proiectul de lege care vine sa reduca presiunea sanctionatorie asupra mediului de afaceri a fost discutat la Ministerul Economiei cu reprezentantii partenerilor de dezvoltare, ai comunitatii de business si ai societatii civile, dupa ce Guvernul a decis ca Ministerul Economiei si Infrastructurii sa definitiveze…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a afirmat, sambata, ca din decembrie 2016 coalitia PSD-ALDE nu a avut zile simple, dar se afla pe drumul cel bun. 'Va invit sa va amintiti un moment care nu a trecut de multa vreme, decembrie 2016. Vreau sa va duc aminte de tot circul facut atunci…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea care modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si trecere pe drumurile nationale a rovinietei. Potrivit legii, procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit de fotografii doveditoare, iar daca trec patru luni de la data…

- In mainile lor, stofa devine o adevarata bijuterie vestimentara. Vorbim despre croitoresele celei mai vechi intreprinderi de confectii din Moldova, care au fost vizitate de ministrul Economiei si Infrastructurii, Chiril Gaburici.

- Circulatia rutiera a fost inchisa, luni seara, din cauza viscolului, si pe DN 21, intre Slobozia si Calarasi, precum si pe DN 3A, pe DN 2N si pe tronsonul Branesti-Calarasi al DN3, astfel ca la aceasta ora traficul este blocat pe 10 drumuri nationale si pe doua autostrazi.Circulatia rutiera…

- Presedintele Klaus Iohannis este obligat de lege sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA, pentru ca in caz contrar se va declansa un conflict juridic de natura constitutionala, iar CCR va constata ca sefa DNA este revocata, a declarat vineri la RFI Codrin Stefanescu (PSD). El mai spune insa…

- Presedintele Iohannis i-a incurajat pe noii magistrati sa fie independenti Presedintele Klaus Iohannis în mijlocul absolventilor Institutului National al Magistraturii. Foto: facebook.com/klausiohannis/photos. Presedintele Klaus Iohannis a facut, din nou, pledoarie…

- Presedintele Klaus Iohannis ii primeste marti, la Palatul Cotroceni, pe magistratii absolventi ai Institutului National al Magistraturii. Potrivit agendei sefului statului, primirea va avea loc la ora 15,00. Anul trecut, presedintele Klaus Iohannis le cerea noilor absolventi ai INM sa reziste presiunilor…

- Dan Negru trebuia sa ajunga la Chișinau pentru filmari, dar a fost nevoit sa amane din cauza unor probleme cu avionul cu care urma sa calatoreasca. Prezentatorul de televiziune Dan Negru a avut probleme pe Aeroportul Henri Coanda. Acesta urma sa plece la niște filmari in Republica Moldova, insa acest…

- Lorelai Moșneguțu, fata fara maini care a caștigat concursul Romanii au talent in 2017, este alaturi de o prietena buna, care și-a pierdut mama. Anul trecut, Lorelai Moșneguțu impresiona pe toata lumea cu talentul ei și devenea caștigatoarea emisiunii Romanii au talent , de la Pro TV. Lorelai Moșneguțu,…

- Unul din patru copii irakieni sufera de saracie si patru milioane au nevoie de asistenta din cauza razboiului purtat in aceasta tara cu militantii gruparii jihadiste Stat Islamic (SI), a comunicat duminica UNICEF, transmite Reuters. ONU a anchetat 150 de atacuri impotriva unor institutii de invatamant…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Seful statului se va intalni mai intai cu Jean-Claude Juncker, dupa care are programata o intrevedere cu membrii…

- Presedintele Klaus Iohannis este prizonierul neputincios al PSD-ului. Afirmatia ii apartine fostului ministru al Culturii, Theodor Paleologu. El spune la RFI ca seful statului ar trebui sa anunte de pe acum ca nu mai candideaza pentru un nou mandat de presedinte, pentru ca bilantul lui este „extraordinar…

- Salonul International de Automobile Bucuresti (SIAB), cel mai important eveniment din domeniul automobilelor organizat in Romania, recunoscut de catre Organizatia Internationala a Constructorilor de Automobile (OICA), va avea loc in perioada 23 martie - 1 aprilie, la Centrul Expozitional Romexpo,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat luni ca presedintele Klaus Iohannis nu putea sa rateze momentul de a critica Guvernul si a mentionat ca „topaiala guvernamentala” este expresia consacrata a sefului statului. „Nu avea cum sa nu le faca, nu putea sa rateze momentul, dar asta…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost prezent sambata 27 ianuarie, din nou la schi in judetul Alba, in Muntii Sureanu. In weekendul trecut, pe domeniul schiabil din Romania aflat la cea mai mare altitudine au loc „Serbarile Zapezii”.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca va atrage atentia viitorului Executiv sa nu pericliteze sustenabilitatea fiscala prin „politici imprudente si masuri hazardate” si a anuntat ca in acest sens va avea discutii cu Guvernul si ca va solicita consultari cu cei responsabili in sfera politicilor economice.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, la receptia organizata de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana, ca in 2017 Romania a avut o crestere economica record, insa aceste cifre nu reflecta calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind facute mai degraba in pofida…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat miercuri la ceremonialul religios „Te Deum” de la Catedrala Patriarhala, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. Presedintele va depune apoi o coroana de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, din Dealul Patriarhiei. In continuare, seful statului…

- Criza federala din Statele Unite are consecinte si asupra turistilor. Cei aflati la New York nu au putut vizita Statuia Libertatii, deoarece monumentul a fost închis. În jur de 4,5 milioane de turisti viziteaza, anual, Statuia Libertatii, monumentul emblematic al New York-ului.…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri seara ca mai da o sansa PSD si o nominalizeaza pe Viorica Dancila pentru postul de premier, decizie care a starnit critici din partea opozitiei. USR arata ca este regretabil ca presedintele Klaus Iohannis a ratat sansa de a limita dezastrul produs de PSD,…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. Anterior, președintele Klaus Iohannis a convocat, la Palatul Cotroceni, partidele politice, pentru consultări în vederea desemnării unui…

- Presedintele Klaus Iohannis se consulta, miercuri, cu partidele si formatiunile reprezentate in Parlament in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de premier, dupa ce Mihai Tudose a demisionat din functie. Consultarile vor incepe la ora 12,00, cu reprezentantii PSD si ALDE. La…

- Uniunea Salvati Romania sustine solutia alegerilor anticipate si ii cere presedintelui Iohannis sa refuze desemnarea unui nou prim-ministru din partea PSD-ALDE. ”USR considera ca retragerea sprijinului politic pentru guvernul Tudose, al doilea guvern in 12 luni, confirma esecul majoritatii PSD-ALDE…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, joi, CCR in privinta Legii de modificare a Legii administratiei publice locale, ce instituie o noua procedura referitoare la validarea mandatelor de consilier local. Presedintele considera ca aceasta lege cuprinde reglementari neclare, imprecis redactate, ce contravin…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, luni, spre reexaminare Legea pentru aprobarea OUG nr. 38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, ce vizeaza modalitatile prin care sportivii de performanta îsi pot desfasura activitatea, conditiile în…

- Apare instituția Avocatul Copilului; Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede ca Avocatul Copilului va funcționa in subordinea institutiei Avocatul Poporului. Instituția se va ocupa de soluționarea oricarei sesizari in legatura cu incalcarea unuia sau mai multor drepturi ale copilului…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurarilor sociale. Pe de alta parte, el a atacat dur Guvernul și Coaliția PSD – ALDE, semnaland mai multe „vulnerabilitați” in buget.

- Probleme tehnice la o aeronava Tarom, care trebuia sa faca o oprire la Sibiu in drumul de la Munchen, la București. Un pasager a relatat, pentru Realitatea TV, ca avionul si-a continuat drumul pana la Bucuresti, unde a aterizat pe aeroportul Otopeni. Citeste si: DNA, decizie de ULTIM MOMENT…