- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la ceremonia de deschidere a presedintiei Consiliului UE, ca primul semestru al anului 2019 va fi definitoriu pentru dinamica viitoare a Uniunii Europene, iar printre probleme sunt migratia si Brexit.

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit miercuri seara cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditati la Bucuresti, context in care a subliniat ca obiectivul Romaniei la presedintia Consiliului UE este demararea cat mai rapida a negocierilor privind relatiile viitoare dintre Uniune…

- Trimisul special al AGERPRES, Madalina Cerban, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a afirmat vineri, la Bruxelles, ca acordul privind procesul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana este dorit de UE, precizand insa ca acesta nu poate fi renegociat. "Noi, Uniunea, ne dorim…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit cu cancelarul german Angela Merkel, cei doi vorbind despre Brexit, preluarea presedintiei Consiliului UE de catre tara noastra si viitorul Cadru Financiar Multianual.

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, pe 17 si 18 decembrie, la Viena, la Forumul la nivel inalt Africa-Europa, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit comunicatului Administratiei Prezidentiale, forumul isi propune sa consolideze parteneriatul pe termen lung al Uniunii Europene…

- Presedintele Klaus Iohannis participa astazi, in plenul Parlamentului European, la dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene, in cadrul careia va sustine o alocutiune privind viziunea Romaniei in legatura cu acest subiect.Presedintele Iohannis va avea mai intai convorbiri cu presedintele…

- Președintele Klaus Iohannis, a discutat vineri, la Palatul Cotroceni, cu o delegație a Comisiei Europene, despre preluarea de catre Romania a președinției rotative a Consiliului UE, ieșirea Marii Britanii din UE și viitorul buget european.„Discuțiile s-au axat, in principal, pe subiectul viitoarei…