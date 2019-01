Presedintele Klaus Iohannis va participa, marti, la Aachen, in Germania, la ceremonia de semnare a Tratatului de cooperare si integrare franco-german, la invitatia cancelarului Angela Merkel si a presedintelui francez, Emmanuel Macron. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in marja deplasarii in Germania, seful statului va avea si o intalnire cu militarii romani care activeaza la baza militara NATO de la Geilenkirchen. Semnarea Tratatului franco-german de catre presedintele francez si cancelarul german va avea loc in Sala Incoronarii a Primariei orasului Aachen. Acest moment va fi precedat de…