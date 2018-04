Stiri pe aceeasi tema

- Catolicii din intreaga lume sabatoresc astazi Invierea Domnului. La Vatican aseara a fost oficiat o slujba divina speciala. In timpul serviciului divin, Suveranul Pontif a botezat opt adulti din Albania, Nigeria, Peru si Statele Unite.

- "Astazi este o zi cu dubla semnificatie pentru crestinatate: Pastele catolic si Duminica Floriilor pentru crestinii ortodocsi. Tuturor romanilor care celebreaza aceste sarbatori le urez sanatate, liniste si sa se bucure alaturi de familie si de toti cei dragi de spiritul sfant al acestei zile!", a scris…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj de Florii și de Paștele Catolic. „Tuturor celor care sarbatoresc astazi Paștele, le doresc sa intampine Invierea Domnului cu bucurie și liniște sufleteasca. Cristos a Inviat! Un gand bun se indreapta și spre cei care sarbatoresc in aceasta zi…

- "Tuturor celor care sarbatoresc astazi Pastele, le doresc sa intampine Invierea Domnului cu bucurie si liniste sufleteasca. Cristos a Inviat! Un gand bun se indreapta si spre cei care sarbatoresc in aceasta zi Duminica Floriilor, alaturi de un calduros «La multi ani!» celor care isi serbeaza onomastica",…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, sambata noapte, urari de bine tuturor romanilor, atat celor care sarbatoresc Pastele, cat si celor care serbeaza Floriile. „Sarbatori fericite! Avem dubla sarbatoare: unii sarbatorim acum Invierea – si le doresc ‘Hristos a Inviat!’…

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, participa, duminica, la slujba de Paste la Biserica Romano-Catolica ”Sfanta Treime” din Sibiu, unde au fost si la Inviere. Seful statului a spus doar ”Adevarat a Inviat”, raspunzand urarii ”Hristos a Inviat”, transmisa de jurnalisti.Seful statului…

- Credinciosii romano-catolici si reformati sarbatoresc Invierea Domnului Foto: facebook.com/Catedrala-Sfantul-Iosif-Bucuresti. În timp ce ortodocsii si greco-catolicii se pregatesc de Florii, romano-catolicii si reformatii au sarbatorit noaptea trecuta Învierea Domnului. …

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, alaturi de sotia sa Carmen, la slujba de Inviere de la biserica parohiala romano-catolica „Sfanta Treime“ din Sibiu. La iesirea de la slujba, dupa 3 ore, seful statului le-a transmis urari de bine romanilor care sarbatoresc Pastele si celor care serbeaza Floriile.

- Premiorul Viorica Dancila le-a transmis, duminica, romanilor ”sanatate, liniste si sa se bucure alaturi de familie si de toti cei dragi de spiritul sfant al acestei zile”, fie ca sarbatoresc Pastele, fie ca sarbatoresc Floriile sau onomastica.”Astazi este o zi cu dubla semnificatie pentru…

- Președintele Iohannis a fost impreuna cu soția, sambata noaptea, la slujba de Paștele catolic de la Sibiu, la biserica parohiala romano-catolica “Sfanta Treime”, aflata in Piata Mare din centrul istoric al Sibiului. Șeful statului le-a transmis urari de bine tuturor romanilor, atat celor care sarbatoresc…

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns, sambata seara, la Biserica romano-catolica „Sf. Treime” din Piata Mare din Sibiu, alaturi de sotia sa, Carmen, cei doi urmand sa participe la slujba de Inviere, transmite mediafax. Presedintele Klaus Iohannis a ajuns, sambata seara, ...

- Catolicii si protestantii sarbatoresc, duminica, Invierea Domnului, cea mai veche sarbatoare a crestinatatii. Pastele a fost sarbatorit inca din epoca apostolica.Cuvantul „Paste” vine din ebraicul pesah - trecere. Pastele evreilor marcheaza trecerea „poporului ales” prin Marea Rosie, din robia Egiptului…

- Crestinii ortodocsi praznuiesc, astazi, Floriile, cea mai importanta sarbatoare ce vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim, unde a fost aclamat de locuitorii orasului si intampinat cu frunze de palmier, fiind totodata sarbatoarea celor care au nume de flori. In duminica a sasea…

- Sute de credincioși din Campina și localitațile invecinate, preoți și maicuțe din parohiile care aparțin de Protoieria Campina au participat in aceasta dupa-amiaza la tradiționala Procesiune de Florii. Este un eveniment religios deosebit, organizat an de an in Ajunul Praznicului Intrarii Domnului in…

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa participa, sambata seara, la slujba de Inviere de la Biserica Romano-Catolica ”Sfanta Treime” din Sibiu. Familia prezidentiala a ajuns la lacasul de cult cu putin inainte de ora 21.00, iar seful statului le-a urat credinciosilor care sarbatoresc Pastele ”Sarbatori…

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns, sambata seara, la Biserica Romano-Catolica „Sf. Treime” din Piata Mare a Sibiului impreuna cu sotia sa, Carmen, cu putin inainte de ora 21, ora la care incepe slujba de Inviere.Carmen si Klaus Iohannis au coborat din masina in Piata Mica si au parcurs…

- Paștele poarta aceleași simboluri și semnificații in intreaga lume, insa in fiecare regiune acestea se celebreaza prin obiceiuri și tradiții diferite, in funcție de specificul locurilor. Cele mai multe familii au tradițiile lor unice, care sunt transmise de-a lungul anilor, sau au fost pur și simplu…

- In data de 31 martie a.c., intre orele 16:00 – 17:30, Parohia Ortodoxa „Adormirea Maicii Domnului" Sighet II, cu ocazia Sarbatorii de Florii organizeaza o procesiune religioasa „Veniti sa-ntampinam pe Domnul!", pe traseul Biserica Ortodoxa „Adormirea Maicii Domnului" – str. Dragos Voda – str. Traian…

- Aproape 100 de cugireni si 38 de vinereni, care anul acesta implinesc onorabila varsta de 60 de ani, vor avea ocazia sa ia parte la sarbatoarea Pastenilor, un obicei care de mai multe decenii se petrece in Miercurea Mare la Cugir si in Joia Mare in localitatea Vinerea. Pregatirile la Cugir au inceput…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri seara, intrebat despre solicitarile asociatiilor magistratilor de a retrimite Parlamentului legile justitiei, ca este constient de parghiile constitutionale pe care le are si ca se va exprima in momentul in care legile vor ajunge la el pentru promulgare.…

- Anul acesta, creștinii ortodocși sarbatoresc Invierea Domnului sau Paștele pe 8 aprilie, iar cu o saptamana inainte, duminica aceasta, sunt Floriile, inca o sarbatoare importanta pentru credincioși.

- Presedintele Klaus Iohannis a plecat, luni, de la sediul Serviciului Roman de Informatii (SRI), unde a participat la prezentarea bilantului institutiei pe anul 2017. Președintele a decis sa plece fara sa dea declaratii. E a fost intampinat, la sosire, de directorul SRI, Eduard Hellvig.Seful…

- Presedintele Klaus Iohannis a revenit la de Bruxelles, unde a participat la reuniunea Consiliului European! Daca pana acum a mers sa schieze, pe munte, in acest week-end, președintele a decis sa mearga la biserica, mai ales ca se sarbatoresc Floriile, pe rit catolic. La Sibiu, șeful statului a participat,…

- Klaus Iohannis, la slujba de Florii, in Sibiu. Președintele sarbatorește, duminica, Floriile pe rit catolic și a participat, impreuna cu soția sa, la slujba oficiata la biserica romano-catolica din Piața Mare. Lacașul de cult, ales de președinte, este biserica de care aparține Carmen Iohannis. La iesire,…

- Presedintele Klaus Iohannis sarbatoreste Floriile pe rit catolic la Sibiu. Seful statului a participat, alaturi de sotia sa, la slujba de Florii, oficiata la biserica romano-catolica din Piata Mare.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Seful statului a semnat si decretul privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei dintre Romania si…

- Cuplul prezidential a sosit la biserica Sfanta Treime, din Piata Mare, acolo unde a asistat la slujba religioasa. Klaus si Carmen Iohannis i-au salutat scurt pe jurnalisti si au intrat imediat in incinta bisericii. Președintele Klaus Iohannis a profitat de vremea frumoasa si a mers…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la bilantul DNA pe anul 2017, ca asistam la incercarea de subordonare a justitiei politicului si a acuzat ca mai multe persoane cu probleme penale s-au unit in incercarea de a discredita magistratii care i-au anchetat. "Din pacate, asistam…

- Presedintele Klaus Iohannis și-a anunțat sprijinul fata de mentinerea în functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, cerând o analiza aprofundata din partea departamentelor de specialitate din cadrul Administratiei Prezidentiale a documentului prin care se cere revocarea…

- Presedintele Iohannis i-a incurajat pe noii magistrati sa fie independenti Presedintele Klaus Iohannis în mijlocul absolventilor Institutului National al Magistraturii. Foto: facebook.com/klausiohannis/photos. Presedintele Klaus Iohannis a facut, din nou, pledoarie…

- Președintele Klaus Iohannis a mers din nou la schi, tot in Munții Șureanu. Seful statului a fost fotografiat in timp ce astepta sa urce cu telescaunul in varful unei partii de pe domeniul schiabil Sureanu, unde altitudinea maxima depaseste 2.000 de metri, informeaza Mediafax.ro. Presedintele Iohannis…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost fotografiat, sambata, la schi in Muntii Sureanu, pentru a treia oara in acest an. La Sureanu se afla domeniul schiabil situat la cea mai mare altitudine din tara, denumit ”Elvetia Romaniei”, datorita peisajelor foarte frumoase.

- Președintele Klaus Iohannis este plecat din țara. Administrația Prezidențiala a confirmat ca președintele se afla intr-o vizita privata timp de șapte zile in Germania și Spania. Șeful statului a fost vazut la cumparaturi in Munchen, Germania, alaturi de soția sa. Se pare ca mai apoi, șeful statului…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Şeful statului se va întâlni mai întâi cu Jean-Claude Juncker, după care are programată…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Seful statului se va intalni mai intai cu Jean-Claude Juncker, dupa care are programata o intrevedere cu membrii…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra actului normativ pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, anunta Administratia Prezidentiala. Seful statului arata ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, luni, spre reexaminare Legea pentru aprobarea OUG nr. 38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, ce vizeaza modalitatile prin care sportivii de performanta îsi pot desfasura activitatea, conditiile în…

- Președintele Klaus Iohannis, președint la prima ședința a CSM din acest an, a avut parte și de un moment mai puțin placut. Șeful statului a fost criticat pentru discursul sau de o judecatoare.Președintele Iohannis s-a referit critic in discursul sau și la partidele politice și la parlament.…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati. "Presedintele Klaus Iohannis atrage insa atentia asupra unor vulnerabilitati ale…

