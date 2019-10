Presedintele Klaus Iohannis a avut luni, la Tokyo, o intrevedere cu omologul sau finlandez, Sauli Niinisto, care l-a invitat sa efectueze o vizita in Finlanda, anul viitor, cu ocazia implinirii a 100 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice bilaterale intre cele doua tari. Potrivit Administratiei Prezidentiale, Klaus Iohannis a exprimat interesul pentru intensificarea dialogului politic, in contextul in care anul viitor va avea loc aniversarea centenarului relatiilor diplomatice bilaterale. La randul sau, presedintele finlandez a aratat ca relatia bilaterala este foarte buna si a evidentiat…