Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit miercuri, la Palatul Cotroceni, cu directorul executiv al Bancii Mondiale, Kristalina Georgieva, context in care oficialul BM a subliniat importanta cruciala a institutiilor statului de drept si a investitiilor in capitalul uman din perspectiva dezvoltarii economice a unei tari, informeaza Administratia Prezidentiala.



Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, subiectele abordate in cadrul intrevederii au fost legate de activitatea Bancii Mondiale in Romania, presedintele Iohannis exprimand aprecierea pentru programele si proiectele desfasurate…