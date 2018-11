Preşedintele Iohannis încurajează investiţiile elveţiene în România Presedintele Klaus Iohannis a incurajat, joi, investitiile elvetiene in Romania, subliniind necesitatea cresterii schimburilor comerciale intre cele doua tari.



"Cu privire la relatiile bilaterale, am apreciat dinamica si profunzimea acestora, constatand, totodata, necesitatea unei mai bune valorificari a potentialului existent. In acest context, am identificat cateva directii prioritate de dezvoltare, precum colaborarea in domeniul culturii, educatiei, cercetarii si inovarii. Am folosit acest prilej pentru a incuraja investitiile elvetiene in Romania. Momentan, Elvetia se situeaza… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

