- Comandorul Aurelian Cojocaru, pilot de incercare mort in timpul unui zbor de antrenament cu IAR 99 Soim, a fost inaintat la gradul de general de flotila aeriana-cu o stea (post mortem), printr-un decret semnat marti de catre presedintele Klaus Iohannis.

- Presedintele Klaus Iohannis a plecat, luni, de la sediul Serviciului Roman de Informatii (SRI), unde a participat la prezentarea bilantului institutiei pe anul 2017, fara sa dea declaratii. Seful statului a stat la sediul SRI in jur de doua ore. AGERPRES/(AS - autor: Florentina Peia, editor:…

- Presedintele Klaus Iohannis și Guvernul Dancila au condamnat, vineri, atacul care a avut loc la Trebes, in sudul Frantei și și-au exprimat intreaga “compasiune si solidaritate” cu poporul francez. ”Condamn cu fermitate atacul care a avut loc la Trebes. Condoleante pentru tragica pierdere de vieti.…

- Presedintele Klaus Iohannis condamna cu fermitate atacul care a avut loc la Trebes, in sudul Frantei. ''Condamn cu fermitate atacul care a avut loc la Trebes. Condoleante pentru tragica pierdere de vieti. Ramanem impreuna in lupta impotriva terorismului. Solidaritate cu Franta'',…

- Presedintele Klaus Iohannis participa miercuri seara, la Teatrul National Bucuresti, la premiera filmului documentar "Romania neimblanzita", au precizat pentru AGERPRES surse oficiale. Filmul este un documentar despre padurile Romaniei si urmeaza sa intre in aprilie si in cinematografe.…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European. Potrivit Administratiei Prezidentiale, pe agenda reuniunii se afla subiecte din domeniul economic, recentele masuri luate de Statele Unite ale Americii privind instituirea unor taxe…

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut miercuri Parlamentului reexaminarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. „In opinia...

- Presedintele Klaus Iohannis a dat un raspuns mai degraba sibilinic la solicitarea Forumului Judecatorilor de a cere Comisiei de la Venetia un aviz asupra Legilor Justitiei. Toata lumea a inteles ca presedintele refuza sa ceara asistenta expertilor europeni, dar mie mi se pare ca refuzul nu e chiar atat…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, conform caruia Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui - devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, informeaza Administratia…

- Vinerea Mare este sarbatoare legala nelucratoare. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea. Potrivit expunerii de motive a proiectului de lege, Vinerea Mare este zi legala de sarbatoare in 16 dintre cele 28 de tari ale UE.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, a informat Administratia Prezidentiala, printr-un comunicat transmis AGERPRES. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe 28 februarie proiectul de…

- Presedintele Klaus Iohannis participa astazi la sedinta de bilant a Ministerului Public pe anul 2017, dupa ce in urma cu o saptamana a participat la bilantul DNA unde a afirmat ca asistam la manifestari virulente ale disperarii in incercarea clara de a subordona justitia politicului, in care niste inculpati…

- Sergiu Anton, directorul general al Centrului pentru Servicii de Radiocomunicatii (CSR), declara intr-un document transmis luni seara, 26 februarie, catre HotNews.ro ca, CSR are "un acord exclusiv de colaborare, la care s-a aderat in vara anului 2017, parteneriat ce vizeaza Programul C4I al Fortelor…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a prezentat motive temeinice pentru revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Presedintele Iohannis a facut o declaratie de presa inainte de reuniunea informala a Consiliului European, la Bruxelles, pe agenda dezbaterilor…

- Presedintele Iohannis face o declaratie de presa inainte de reuniunea informala a Consiliului European, la Bruxelles, pe agenda dezbaterilor fiind subiecte legate de negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020, precum si viitoarea componenta a Parlamentului European pentru 2019-2024.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, pentru „acte si fapte de netolerat intr-un stat de drept”. Presedintele Klaus Iohannis isi reitereaza sprijinul fata de mentinerea…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, absolventilor Institutului National al Magistraturii ca investirea acestora are loc intr-un moment in care actul de justitie este pus la indoiala public tocmai de acele persoane care sunt chemate sa raspunda in fata legii.

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, va fi prezent marti, la ceremonia primirii magistratilor absolventi ai Institutului National al Magistraturii (INM), organizata la Palatul Cotroceni. Saptamana trecuta, seful statului a afirmat ca va avea o discutie cu ministrul Justitiei. „Cu domnul…

- Președintele Klaus Iohannis a mers din nou la schi, tot in Munții Șureanu. Seful statului a fost fotografiat in timp ce astepta sa urce cu telescaunul in varful unei partii de pe domeniul schiabil Sureanu, unde altitudinea maxima depaseste 2.000 de metri, informeaza Mediafax.ro. Presedintele Iohannis…

- "Președintele Klaus Iohannis a pierdut 10 procente in aceasta seara. A fost opusul conferinței de presa susținuta de doamna Kovesi seara trecuta. Jos palaria pentru jurnaliștii care au fost prezenți la Cotroceni. Directorul DCNews, Val Valcu mi-a dat astazi un exemplu pe care il preda la facultatea…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca s-a intalnit joi cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, și ca le-a transmis nemultumirea privind noul scandal legat de Justiție. „Am primit pe doamna prim-ministru Dancila si pe domnul presedinte Dragnea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca a avut o intalnire cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele PSD Liviu Dragnea, unul dintre subiectele discutate fiind si despre justitie. Presedintele a spus ca premierul Dancila i-a relatat ca ministrul Justitiei Tudorel Toader…

- Ingineri ai unui important centru ce cercetari nucleare din Rusia au fost arestati dupa ce s-a descoperit ca minau bitcoin cu ajutorul puternicelor computere ale laboratorului, scriu agentiile rusesti de presa, citate de AFP.

- Seful statului se va intalni mai intai cu Jean-Claude Juncker, dupa care are programata o intrevedere cu membrii Colegiului Comisiei. Potrivit Administratiei Prezidentiale, cu acest prilej, vor fi abordate subiecte legate de pregatirea Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Şeful statului se va întâlni mai întâi cu Jean-Claude Juncker, după care are programată…

- Presedintele Klaus Iohannis are intalniri cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, pe agenda discutiilor aflandu-se și modificarile la legile justitiei.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca va atrage atentia viitorului Executiv sa nu pericliteze sustenabilitatea fiscala prin „politici imprudente si masuri hazardate” si a anuntat ca in acest sens va avea discutii cu Guvernul si ca va solicita consultari cu cei responsabili in sfera politicilor economice.…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat miercuri la ceremonialul religios „Te Deum” de la Catedrala Patriarhala, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. Presedintele va depune apoi o coroana de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, din Dealul Patriarhiei. In continuare, seful statului…

- Președintele Klaus Iohannis participa, la aceasta ora, la o alocuțiune susținuta in cadrul sesiunii de comunicari stiintifice „Unirea Principatelor Romane, temelie a Marii Uniri de la 1918”, la Palatul Patriarhiei.

- Presedintele Klaus Iohannis participa, la aceasta ora, la ceremonialul religios „Te Deum” de la Catedrala Patriarhala, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane, informeaza news.ro.Presedintele va depune apoi o coroana de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, din Dealul Patriarhiei.…

- Presedintele Klaus Iohannis a primit, vineri, la Palatul Cotroceni, o delegatie a Comitetului Evreiesc American (American Jewish Committee - AJC), condusa de presedintele executiv, David Harris, context în care a aratat ca autoritatile române vor continua sa manifeste deschidere deplina…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat in aceasta seara ca a decis sa o desemneze pe Viorica Vasilica Dancila, propusa de PSD și ALDE, in funcția de premier al Romaniei. Iohannis a invocat Constituția, deciziile Curții Constituționale și aritmetica parlamentara ca argumente pentru acceptarea noului prim-ministru.…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste in aceasta dupa-amiaza la Cotroceni cu Viorica Dancila, propunerea PSD la functia de prim-ministru, au declarat pentru HotNews.ro surse politice. Intalnirea are loc la capatul consultarilor cu partidele politice. Presedintele Iohannis ar urma sa sustina o declaratie…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut miercuri, la Palatul Cotroceni, o intrevedere cu propunerea social-democratilor pentru functia de premier, Viorica Dancila, au confirmat pentru AGERPRES surse oficiale. Anterior, seful statului a avut consultari cu partidele si formatiunile parlamentare…

- Președintele Klaus Iohannis va face o declarație de presa, la Palatul Cotroceni, incepand cu ora 17:30, dupa consultarile de astazi cu formațiunile politice in vederea desemnarii unui candidat pentru funcție de premier, dupa de Mihai Tudose și-a dat demisia.

- Presedintele Klaus Iohannis se consulta, miercuri, cu partidele si formatiunile reprezentate in Parlament in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de premier, dupa ce Mihai Tudose a demisionat din functie. Consultarile vor incepe la ora 12,00, cu reprezentantii PSD si ALDE. La…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, joi, CCR in privinta Legii de modificare a Legii administratiei publice locale, ce instituie o noua procedura referitoare la validarea mandatelor de consilier local. Presedintele considera ca aceasta lege cuprinde reglementari neclare, imprecis redactate, ce contravin…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra actului normativ pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, anunta Administratia Prezidentiala. Seful statului arata ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, luni, spre reexaminare Legea pentru aprobarea OUG nr. 38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, ce vizeaza modalitatile prin care sportivii de performanta îsi pot desfasura activitatea, conditiile în…

- Statele Unite vor investi peste 200 de milioane de dolari pentru renovarea si construirea de structuri militare in Europa, care au ca scop descurajarea agresiunii rusești, informeaza Digi24.ro. Conform bugetului

- Președintele Klaus Iohannis, președint la prima ședința a CSM din acest an, a avut parte și de un moment mai puțin placut. Șeful statului a fost criticat pentru discursul sau de o judecatoare.Președintele Iohannis s-a referit critic in discursul sau și la partidele politice și la parlament.…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri pentru 2018, avertizand ca exista riscuri referitoare la incadrarea in deficitul bugetar de 3%, evaluarea prea optimista a nivelului incasarilor din TVA și nivelul scazut al investitiilor. „Ca element procedural, constructia bugetara ignora recomandarile…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati. "Presedintele Klaus Iohannis atrage insa atentia asupra unor vulnerabilitati ale…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati. ‘Presedintele Klaus Iohannis atrage insa atentia asupra unor vulnerabilitati ale bugetului anului…