- Presedintele Klaus Iohannis a vizitat, miercuri, Salonul International de Automobile Bucuresti – „SIAB 2018”, prilej cu care s-a urcat in trei automobile si nu a ratat ocazia de a ironiza guvernul din cauza infrastructurii, sustinand ca primavara nu poti fi sigur daca esti pe drum sau pe aratura.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri seara, intrebat despre solicitarile asociatiilor magistratilor de a retrimite Parlamentului legile justitiei, ca este constient de parghiile constitutionale pe care le are si ca se va exprima in momentul in care legile vor ajunge la el pentru promulgare.…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, marți, un mesaj cu prilejul aniversarii unui secol de la unirea Basarabiei cu Romania. „Aniversam astazi 100 de ani de la Declarația de unire a Basarabiei cu Regatul Romaniei. Decizia adoptata de Sfatul Țarii de la Chișinau a fost un gest politic și patriotic…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost invitat la sedinta solemna din Parlament, cu prilejul implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, insa nu s-a prezentat, ci a ales sa transmita un mesaj. Presedintele Klaus Iohannis a transmis marti, un mesaj cu prilejul aniversarii unui…

- Presedintele Klaus Iohannis va primi o distinctie importanta din partea partidului Uniunea Crestin Sociala din Bavaria, partid ce face parte din coalitia de guvernare in Germania. Acesta va primi premul Franz Josef Strauss, distinctie ce se acorda persoanelor pentru meirte deosebite in apararea democratiei…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri cu privire la adoptarea de catre Romania a monedei euro in 2024 ca "temporar" tara noastra a iesit din marja de conformare, dar ca lucrurile se pot corecta daca exista vointa politica guvernamentala.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, ca a fost abordat de catre presedintele Comisiei Europene (CE), Jean Claude Juncker, in legatura cu scrisoarea premierului Viorica Dancila si ca i-a spus inaltului oficial european ca este o preocupare legitima din partea opiniei publice…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Bruxelles, ca decizia in privinta cererii de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, va fi luata mai degraba dupa...

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj cu ocazia deschiderii "Salonului International de Automobile Bucuresti" (SIAB) in care afirma ca Romania dispune de avantaje competitive in industria auto, aratand ca aceste atuuri trebuie sustinute si sprijinite la nivelul autoritatilor prin…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Seful statului a semnat si decretul privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei dintre Romania si…

- Presedintele Klaus Iohannis participa miercuri seara, la Teatrul National Bucuresti, la premiera filmului documentar "Romania neimblanzita", au precizat pentru AGERPRES surse oficiale. Filmul este un documentar despre padurile Romaniei si urmeaza sa intre in aprilie si in cinematografe.…

- Vinerea Mare este sarbatoare legala nelucratoare. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea. Potrivit expunerii de motive a proiectului de lege, Vinerea Mare este zi legala de sarbatoare in 16 dintre cele 28 de tari ale UE.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea care modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si trecere pe drumurile nationale a rovinietei. Potrivit legii, procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit de fotografii doveditoare, iar daca trec patru luni de la…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca in Romania a devenit un "obicei" sa se dezbata statutul procurorilor, caz in care a sustinut ca se face "in mod deliberat" o confuzie pentru a se incerca o slabire a independentei...

- Presedintele Klaus Iohannis va participa astazi la sedinta de bilant a Ministerului Public pe anul 2017, dupa ce in urma cu o saptamana a participat la bilantul DNA unde a afirmat ca asistam la manifestari virulente ale disperarii in incercarea clara de a subordona justitia politicului, in care niste…

- Presedintele Klaus Iohannis trebuie sa citeasca cu foarte mare atentie raportul lui Tudorel Toader privind revocarea din functie a sefei DNA, Laurei Codruta Kovesi, spune premierul Viorica Dancila. "Il apreciez pe ministrul Tudorel Toader (...) Nu sunt jurist, dar am vazut ca este foarte argumentat.…

- Presedintele Klaus Iohannis participa astazi la reuniunea informala a Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles si care are pe agenda subiecte legate de negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020, precum si chestiuni legate de componenta Parlamentului European pentru…

- Presedintele Iohannis, la reuniunea informala a CE: Printre subiecte, negocierile viitorului buget al UE Presedintele Klaus Iohannis va participa, vineri, la reuniunea informala a Consiliului European, la Bruxelles, pe agenda dezbaterilor fiind subiecte legate de negocierile privind viitorul Cadru Financiar…

- Pe agenda dezbaterilor reuniunii se vor afla subiecte legate de negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020, precum si aspecte institutionale ale Uniunii Europene. Potrivit Administratiei Prezidentiale, referitor la viitorul buget al Uniunii Europene post 2020, reuniunea…

- "Președintele Klaus Iohannis a pierdut 10 procente in aceasta seara. A fost opusul conferinței de presa susținuta de doamna Kovesi seara trecuta. Jos palaria pentru jurnaliștii care au fost prezenți la Cotroceni. Directorul DCNews, Val Valcu mi-a dat astazi un exemplu pe care il preda la facultatea…

- "Nu am participat la aceasta discutie si nu stiu nimic despre ea", a declarat Tariceanu, miercuri seara, la Romania TV, intrebat despre discutia pe care Klaus Iohannis si Liviu Dragnea au avut la Cotroceni dupa ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii noului guvern. De asemenea,…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Bruxelles, ca propunerea ca Romania sa mai primeasca un mandat de europarlamentar este un compromis bun. "Dupa ce Marea Britanie paraseste Uniunea, raman cateva locuri in Parlamentul…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit miercuri la Bruxelles cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Una dintre temele principale ale discutiilor a vizat modificarile aduse legilor justitiei.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca el spera ca in actualul proces de modificare a legilor justiției se poate ajunge la un deznodamant favorabil, mai ales daca legile vor fi puse in acord cu deciziile CCR. Iohannis a explicat ca va face tot ce depinde de el pentru ca aceste legi sa nu afecteze…

- Seful statului se va intalni mai intai cu Jean-Claude Juncker, dupa care are programata o intrevedere cu membrii Colegiului Comisiei. Potrivit Administratiei Prezidentiale, cu acest prilej, vor fi abordate subiecte legate de pregatirea Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalnește, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Un subiect important pe agenda discuțiilor va fi situatia din Romania referitoare la modificarile aduse cadrului legislativ…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost, sambata, din nou la schi in judetul Alba, in Muntii Sureanu, fiind fotografiat in timp ce astepta la rand sa urce pe partie. Si in 6 ianuarie, Iohannis a fost la schi pe aceeasi partie, pe domeniul schiabil din Romania aflat la cea mai mare altitudine.

- Presedintele Klaus Iohannis a participat miercuri la ceremonialul religios „Te Deum” de la Catedrala Patriarhala, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. Presedintele va depune apoi o coroana de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, din Dealul Patriarhiei. In continuare, seful statului…

- Presedintele Klaus Iohannis a vorbit dupa intalnirea cu ambasadorii si despre protestele care au avut loc weekendul trecut, in Piata Universitatii. Seful statului a sustinut ca oamenii din piata sunt de admirat si ca spera ca mesajul acestora a ajuns la urechile guvernantilor."Am urmarit cu…

- Presedintele Klaus Iohannis a vorbit, dupa intalnirea cu ambasadorii din Romania, despre desemnarea Vioricai Dancila in functia de premier."Depre aceste chestiuni am vorbit la desemnare si probabil unii au crezut ca e de complezenta. Am spus ca am cantarit toate argumentele si am ajuns la…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste, marti, la Palatul Cotroceni cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti. Intalnirea anuala cu sefii misiunilor diplomatice acreditati in Romania va avea loc la ora 12,00, potrivit agendei sefului statului. AGERPRES/(AS…

- Romania se pregateste de un protest important impotriva modificarii legilor justitiei. Zeci de mii de oameni sunt asteptati in Piata Universitatii pentru a manifesta impotriva coalitiei PSD-ALDE. Cu aceasta miscare nu este de acord politicianul Mirel Palada, cel care aduce jigniri extrem de grave…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, i-a primit joi, 18 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, pe domnul Jose Guillermo Ordorica Robles, ambasador agreat al Statelor Unite Mexicane, Roberto Cesar Hamilton Magana, ambasador agreat al Republicii Cuba, domnul Serghei Minasian, ambasador agreat al Republicii…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri seara ca mai da o sansa PSD si o nominalizeaza pe Viorica Dancila pentru postul de premier, decizie care a starnit critici din partea opozitiei. USR arata ca este regretabil ca presedintele Klaus Iohannis a ratat sansa de a limita dezastrul produs de PSD,…

- Klaus Iohannis a pierdut pe retelele de siocializare- Daca la momentul anuntului Klaus Iohannis avea peste 1.815.300 de fani pe pagina oficiala de Facebook, acum are in jur de 1.813.800. Decizia sa a provocat comentarii precum: "Tocmai v-ati pierdut votul din partea mea la urmatoarele alegeri",…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe ministrul afacerilor externe si cooperarii internationale al Republicii Italiene, Angelino Alfano, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la Bucuresti. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, cu prilejul vizitei premierului Japoniei, Shinzo Abe, ca Romania a condamnat ferm actiunile provocatoare ale Coreii de Nord, afirmand ca spera ca eforturile comunitatii internationale sa conduca la solutionarea durabila a acestui dosar complex.

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, marti, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti. Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci…

- Presedintele Klaus Iohannis a primit marti, la Palatul Cotroceni, vizita delegatiei OMV-Petrom, conduse de directorul general al Grupului OMV AG, Rainer Seele. Potrivit unui comunicat de presa al Administrației Prezidențiale, in cadrul intrevederii, conducerea OMV AG a prezentat strategia de dezvoltare…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurarilor sociale de stat. Președintele Klaus Iohannis atrage insa atenția asupra unor vulnerabilitați ale bugetului anului 2018 și asupra provocarilor cadrului fiscal-bugetar actual, avand in vedere ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati. "Presedintele Klaus Iohannis atrage insa atentia asupra unor vulnerabilitati ale…

