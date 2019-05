Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua marti o vizita la Craiova, context in care se va intalni cu autoritatile locale din regiunea Olteniei si isi va lansa ultima carte. Potrivit agendei sefului statului, intalnirea cu autoritatile locale din regiunea Olteniei va avea loc la ora 16,05…

- Potrivit agendei sefului statului, intalnirea cu autoritatile locale din regiunea Olteniei va avea loc la ora 16,05 la Hotel Ramada Plaza, iar evenimentul de lansare a volumului "EU.RO - Un dialog deschis despre Europa" se va desfasura la ora 18,00, la Filarmonica Oltenia. loading...

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua marti o vizita la Craiova, context in care se va intalni cu autoritatile locale din regiunea Olteniei si isi va lansa ultima carte, conform Agerpres.Citește și: `Coordonatorul` susținatorilor lui Dragnea de la ICCJ, DEZLANȚUIRE la adresa lui Augustin…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua vineri o vizita la Timisoara, unde va vizita Memorialul Revolutiei si Sinagoga "Cetate", va avea o intalnire cu autoritatile locale din regiune, va participa la o dezbatere despre invatamant si isi va lansa ultima carte. Primul punct al programului il constituie…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, marti, o vizita la Ploiesti, unde se va intalni cu autoritatile locale din regiune si isi va lansa ultima carte. Potrivit agendei, marti, la ora 17,00, la Primaria Municipiului Ploiesti seful statului se va intalni cu autoritatile locale din regiune,…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European pe tema procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, sefii de stat si de guvern vor discuta in format UE27…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca ii sustine pe cei care vor protesta vineri sub sloganul "Romania vrea autostrazi" - "#sieu". "In legatura cu protestul care se desfasoara astazi, la ora 15,00, un protest pentru autostrazi, vreau sa stie protestatarii ca sunt alaturi de ei #sieu",…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca situatia din regiunea Marii Negre este din ce in ce mai volatila, subliniind ca in acest context a sustinut necesitatea unei prezente fizice a NATO mai buna in zona, iar lucrurile se dezvolta in…