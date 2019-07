Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis cere guvernului sa inițieze urgent un proiect de lege care sa puna in practica recomandarile din raportul GRECO privind justiția, intre care desființarea Secției speciale pentru anchetarea magistraților.

- Președintele Klaus Iohannis a cerut Guvernului sa modifice legile justiției și sa desființeze Secția Speciala de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Cei de la PSD transmit oficial ca nu vor mai iniția nicio modificare a legilor justiției pana ce toți magistrații nu vor ajunge la un consens…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, miercuri, o noua sesizare la Curtea Constitutionala in legatura cu legea pentru modificarea articolului 109 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

- La finalul consultarilor cu partidele, presedintele Klaus Iohannis a declarat ca a propus tuturor formațiunilor parlamentare semnarea unui acord național pentru anularea tuturor modificarilor contestate aduse de PSD, ALDE și UDMR legislatiei din justitie. The post Presedintele Klaus Iohannis le-a propus…

- ''Cred ca aia care au votat pentru cretinismul de referendum al lui Werner nu au aflat ca ii mai cheama o data pentru același lucru. Va fi distractiv.'' a reacționat Mircea Badea, pe pagina sa de Facebook. Amintim faptul ca un nou scenariu se contureaza inainte de…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, la Palatul Cotroceni, ca la consultarile cu partidele vor fi abordate si chestiuni legate de urmarile politice ale votului de la referendum. "Este evident ca ceea ce a decis poporul la referendum trebuie urgent implementat in practica, adica in legislatie,…

- Presedintele Klaus Iohannis nu il va accepta pe Titus Corlatean ca membru al Guvernului avand in vedere problemele aparute in mandatul sau la conducerea Ministerului de Externe din 2014 legate de modul de organizare a primului tur al alegerilor prezidentiale in strainatate, potrivit unor surse politice.…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, premierului Viorica Dancila, scrisorile referitoare la propunerile de numire in functiile de ministri ai Justitiei, Romanilor de pretutindeni si Fondurilor Europene - Eugen Nicolicea, Liviu-Tit Brailoiu, respectiv Oana Florea, in care arata ca cei…