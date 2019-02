Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, ca 29 martie este data limita in ceea ce priveste Brexit, subliniind ca Romania este in mod clar in favoarea unei retrageri ordonate si in favoarea aprobarii Acordului negociat. Citește și: Sondaj CURS - PSD continua scaderea. ALDE și Pro Romania…

- "Am discutat anul trecut foarte mult despre Brexit. Noua, UE 27, ne pare rau ca aceasta decizie a fost luata prin referendum. Respectam aceasta decizie, dar asta nu inseamna ca sarbatorim. Este o problema uriasa. (...) Acordul este unul bun. Eu il consider un acord foarte bun. Acum asteptam aprobarea…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, ca 29 martie este data limita in ceea ce priveste Brexit, subliniind ca Romania este in mod clar in favoarea unei retrageri ordonate si in favoarea aprobarii Acordului negociat. "Am discutat anul…

- Președintele Klaus Iohannis avertizeaza ca bugetul propus de PSD-ALDE și adoptat astazi de Parlament este construit superficial, bazat pe cifre supraestimate în raport cu realitațile economice, neglijeaza investițiile și prejudiciaza nevoile reale ale românilor de a beneficia de infrastructura,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca Romania, in calitate de Presedintie a Consiliului UE, va depune eforturi pentru facilitarea adoptarii masurilor propuse de Comisia Europeana in privinta retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana. "In privinta Brexit-ului, Acordul agreat deja intre…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, la ceremonia de lansare a presedintiei Romaniei la UE, ca mai multa unitate si coeziune reprezinta calea pe care o propunem pentru urmatoarele sase luni si pe care va trebui sa o urmarim cu totii cu consecventa. Ceremonia oficiala de lansare a Presedintiei romane…

- Președintele Klaus Iohannis a comentat joi, la Bruxelles, in termeni ironici discursul susținut de premierul Viorica Dancila in Parlament referitor la prioritațile președinției Romaniei la Consiliul UE, calificandu-l...

- Criza politica fara precedent in Romania. Presedintele Klaus Iohannis anunta de la Palatul Cotroceni ca nu va semna prea curand remanierile si noile propuneri de ministri in Guvern si ca rezolvare...