- Presedintele Klaus Iohannis va efectua marti o vizita la Craiova, context in care se va intalni cu autoritatile locale din regiunea Olteniei si isi va lansa ultima carte, conform Agerpres.Citește și: `Coordonatorul` susținatorilor lui Dragnea de la ICCJ, DEZLANȚUIRE la adresa lui Augustin…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, premierului Viorica Dancila, scrisorile referitoare la propunerile de numire in functiile de ministri ai Justitiei, Romanilor de pretutindeni si Fondurilor Europene - Eugen Nicolicea, Liviu-Tit Brailoiu, respectiv Oana Florea, in care arata ca cei…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis refuzul in scris pentru cei trei ministri propusi de PSD: Eugen Nicolicea (Justitie), Tit Brailoiu (Diaspora) si Oana Florea (Fonduri Europene). Seful statului nu a ratat ocazia de a-l ataca pe liderul PSD Liviu Dragnea: „In Europa nu mai discuta nimeni cu PSD. Alegerile…

- Dragnea a spus ca isi doreste ca nasi sa-i fie liderii PSD Claudiu Manda si Lia Olguta Vasilescu, proaspat casatoriti, la nunta carora Dragnea a stat si a dansat pana dimineata in ciuda durerilor de spate. „Daca or sa ma lase astia in pace, aici in fata oltenilor, o sa ii rog sa ne fie nasi", a spus…

- Presedintele Klaus Iohannis se consulta, joi, la Palatul Cotroceni cu reprezentantii PNL, USR, PMP, UDMR si ai grupului minoritatilor nationale pe tema situatiei din Justitie. Consultarile vor incepe la ora 15,00 cu reprezentantii PNL, la 16,00 urmand sa aiba loc cele cu USR, la 16,45…

- Presedintele Iohannis anunta ca va convoca un referendum pe tema justiției Presedintele Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, astazi, ca va convoca un referendum pe teme de justitie, fara a preciza, deocamdata, la ce întrebari vor fi chemati românii…

- Liviu Dragnea îl ironizeaza pe Klaus Iohannis despre care spune ca abia îl așteapta sa organizeze referendum. „Va fi un prilej foarte bun pentru români sa raspunda și la alte întrebari: câte case trebuie sa furi de la stat ca sa ajungi președinte? Câte…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, sambata, ca guvernarea PSD a reprezentat "un intreg asalt asupra statului de drept si a democratiei din Romania" si a explicat ca referendumul pe justitie, pe care vrea sa il organizeze, este "pentru a da romanilor votul inapoi, pentru ca doar asa pot arata ca…