- Premierul a trimis cererile de remaniere a lui Lucian Șova și Paul Stanescu de la Transporturi, respectiv Dezvoltare și numirea in loc a Olguței Vasilescu și a lui Ilan Laufer. Iohannis a respins cele doua numiri, dar nu a acceptat nici remanierile. Intre timp, Șova și Stanescu și-au prezentat demisiile,…

- "Presedintele Iohannis isi depaseste rolul constitutional, acela de garant al Constitutiei. Faptul ca nu a raspuns propunerii de revocare, care este atributul punctual al prim-ministrului, blocheaza Guvernul, demonstreaza ca e intr-o batalie, continua batalia politica si isi depaseste rolul constitutional.…

- Presedintele Klaus Iohannis a apreciat vineri ca sesizarea pe care Guvernul a facut-o la Curtea Constitutionala in cazul numirii noilor ministri la Transporturi si Dezvoltare Regionala nu are cum sa rezolve problema, care este una de natura politica, nu constitutionala. "CCR nu are cum…

- Seful social-democratilor, Liviu Dragnea, incearca sa utilizeze CCR ca instrument politic, considera presedintele USR, Dan Barna, in contextul sesizarii de catre Guvern la Curtea Constitutionala a unui posibil conflict in cazul remanierii de la Transporturi si Dezvoltare Regionala."Din pacate,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat vineri ca Guvernul a sesizat la Curtea Constitutionala faptul ca presedintele Klaus Iohannis nu a luat o decizie cu privire la numirea noilor ministri la Transporturi (Mircea Draghici) si Dezvoltare Regionala (Lia Olguta Vasilescu). Dancila a vorbit in deschiderea…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit, joi, cu presedintele PSD Liviu Dragnea, pentru a stabili cand va sesiza Guvernul Curtea Constitutionala, pentru un conflict de natura institutionala, intre Guvern si Presedintie, in urma refuzului presedintelui Klaus Iohannis de a semna remanierea ministrilor…

- Presedintele Klaus Iohannis nu se grabeste sa numeasca cei doi ministri propusi la Dezvoltare Regionala si Transporturi, Lia Olguta Vasilescu si Mircea Draghici. Seful statului spune ca inca face evaluarea si ca remanierile din ultima perioada nu au fost facute pentru o mai buna guvernare, ci „de ochii…

- Lucian Șova, ministrul Transporturilor, urmeaza sa mearga astazi la Guvern pentru a-și prezenta demisia din funcția pe care o ocupa. Informația apare dupa ce inițial s-a vehiculat ca acesta nu iși va depune mandatul. Șova urmeaza sa ajunga in jurul orei 11.00 la Palatul Victoria pentru a prezenta demisia…