Presedintele Klaus Iohannis a decis sa amane luarea unei decizii cu privire la inaintarea in gradul de general a colonelului Dumitru Paraschiv, cunoscut drept „Fantoma Alba” de la mitingul din 10 august, cerere de avansare trimisa de ministrul Carmen Dan. Președitele se va pronunța dupa ce organele judiciare vor emite un punct de vedere […] Articolul Președintele Iohannis amana ridicarea la gradul de general a ”Fantomei Albe” apare prima data in AM Press .