Stiri pe aceeasi tema

- Rovana Plumb si Eugen Teodorovici au fost numiti, luni, interimari la Ministerul Transporturilor, respectiv la Ministerul Dezvoltarii Regionale. Astfel, președintele Romaniei a semnat luni, 7 ianuarie a.c., urmatoarele decrete: • Decret pentru desemnarea domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul…

- Afla care sunt propunerile premierului Dancila de desemnare a miniștrilor interimari pentru portofoliile Transporturilor și Dezvoltarii Regionale. Premierul Viorica Dancila a transmis astazi președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, propunerile de desemnare a miniștrilor interimari pentru portofoliile…

- Premierul Viorica Dancila a transmis luni presedintelui Klaus Iohannis, propunerile de desemnare a ministrilor interimari pentru portofoliile Transporturilor si Dezvoltarii Regionale. Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, este propus pentru asigurarea interimatului la ministerul Transporturilor,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretele pentru constatarea vacantei portofoliilor de la Ministerele Dezvoltarii si Transporturilor, scrie Agerpres. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, seful statului a semnat decretul pentru constatarea vacantei unei functii de membru…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat decretele prin care constata vacanța funcțiilor de ministru al Transporturilor și ministru al Dezvoltarii Regionale, ca urmare a demisiilor lui Paul Stanescu și Lucian Șova. Redam, mai jos, comunicatul transmis de Administrația Prezidențiala: "Președintele Romaniei,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretele pentru constatarea vacantei portofoliilor de la Ministerele Dezvoltarii si Transporturilor. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, seful statului a semnat decretul pentru constatarea vacantei unei functii de membru…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, mai multe decrete cu privire la desfiintarea unor institutii de invatamant private cum ar fi Universitatea Financiar-Bancara din Bucuresti sau Universitatea "George Baritiu" din Brasov, informeaza Administratia Prezidentiala.

- "Nu am discutat acest lucru cu colegii din PSD. O sa discutam, pentru ca asa am fost anuntati, ca presedintele (decide - n.r.) dupa 1 decembrie. Acum nu stim ce inseamna dupa 1 decembrie, dar cred ca trebuie sa existe un termen rezonabil, dar cat mai scurt, avand in vedere ca ministerele in cauza…