Legea legifereaza un tip special de cont de investitii - Contul individual de economii 'Junior Centenar', titularul contului fiind orice copil care indeplineste cumulativ mai multe conditii.

Titularii de cont beneficiaza de o prima de stat in valoare de 600 lei anual pana la implinirea varstei de 18 ani, cu conditia ca suma depusa in cont in anul respectiv sa fie de minimum 1.200 lei.

La soldul contului se aplica o rata de dobanda al carei nivel se stabileste la 3% pe an. De acest program vor beneficia si copiii ocrotiti prin serviciile publice si private specializate pentru protectia…