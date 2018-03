Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni actul normativ pentru completarea Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune, a informat Administratia Prezidentiala, prin intermediul unui comunicat. Senatul a adoptat pe 6 decembrie 2017, iar Camera Deputatilor pe 21…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care bugetarii vor avea parte de o minivacanta de Paste. Mai exact acestia vor beneficia de zi libera si in Vinerea Mare. Potrivit Administratiei Prezidentiale, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 12 martie a.c., urmatoarele decrete:…

- Vesti de ultim moment pentru bugetari! Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni, 12 martie, legea prin care Vinerea Mare devine zi libera. Seful statului a semnat decretul pentru modificarea Codului Muncii, astfel ca angajatii din sistemul bugetar vor avea o mini-vacanta de 4 zile cu ocazia Pastelui.Citeste…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea care modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si trecere pe drumurile nationale a rovinietei. Potrivit legii, procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit de fotografii doveditoare, iar daca trec patru luni de la data…

- Deputatii au decis, miercuri, ca acorde inca o zi libera romanilor, aproband un proiect de lege care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. „Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Este…

- Deputații au adoptat miercuri, cu 233 voturi "pentru", 7 "impotriva" și 19 abțineri, proiectul de lege prin care Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Paștelui, devine sarbatoare legala nelucratoare.

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 - Codul muncii, prin care Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui - devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Propunerea legislativa, care a fost initiata…

- Senatorii au aprobat, miercuri, proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, initiat de deputatul UDMR Szabo Odon, care prevede ca Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – sa fie sarbatoare legala si nelucratoare. „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi Legea pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri în domeniul învatamântului si cercetarii, precum si în ceea ce priveste plata

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra actului normativ pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, anunta Administratia Prezidentiala. Seful statului arata ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG 66 2017, prin care s a infiintat Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico Militara Cantacuzino, in subordinea Ministerului Apararii Nationale, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit unui…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati. ‘Presedintele Klaus Iohannis atrage insa atentia asupra unor vulnerabilitati ale bugetului anului…

- Vinerea Mare este zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, prevede o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 – Codul muncii, depusa la Senat. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic, actul normativ…

- Seful statului a dat unda verde, miercuri, proiectului de lege privind plata defalcata a taxei pe valoare adaugata, demers cunoscut si drept “split TVA”. Concret, dinspre Administratia Prezidentiala s-a anuntat faptul ca in cursul acestei zile de 27 decembrie, presedintele Iohannis si-a pus semnatura…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul pentru promulgarea Legii prevenirii, informeaza Administratia Prezidentiala.Proiectul a fost adoptat in noiembrie de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. Proiectul reglementeaza unele instrumente care trebuie sa asigure prevenirea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul pentru promulgarea Legii prevenirii, informeaza Administratia Prezidentiala intr-un comunicat transmis AGERPRES. Proiectul a fost adoptat in noiembrie de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. Proiectul reglementeaza unele…

