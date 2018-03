Stiri pe aceeasi tema

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, luni, rejudecarea dosarului in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci…

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns luni la sediul Serviciului Roman de Informatii (SRI), unde participa la prezentarea bilantului institutiei pe anul 2017. Seful statului a fost intampinat de directorul SRI, Eduard Hellvig si nu a facut nicio declaratie la sosirea la eveniment.Citeste si:…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca nu stie daca a primit o invitatie de participare la sedinta de bilant a Serviciului Roman de Informatii, dar a mentionat ca presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI este cel care va fi prezent, din partea…

- Presedintele Klaus Iohannis participa miercuri seara, la Teatrul National Bucuresti, la premiera filmului documentar "Romania neimblanzita", au precizat pentru AGERPRES surse oficiale. Filmul este un documentar despre padurile Romaniei si urmeaza sa intre in aprilie si in cinematografe.…

- Dezvaluiri incendiare din interiorul audierii directorului Serviciului Roman de Informatii (SRI), Eduard Hellvig, de la DIICOT. Hellvig a fost audiat la DIICOT in dosarul Black Cube, in 28 februarie. Acesta a spus ca nu are nicio implicare in acest caz, au transmis reprezentantii SRI.Citește…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, trebuie invitat „foarte repede” la Comisia parlamentara de control asupra SRI, pentru a detalia declaratiile despre presupusa implicare a Serviciului Roman de Informatii in formarea Guvernului USL in 2012. Declaratia a fost facuta la RFI de seful comisiei, senatorul…

- Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, face dezvaluirea serii. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, seful ALDE a lansat o acuzatie fara precedent. Acesta cere interventia de urgenta a Serviciului Roman de Informatii (SRI). Tariceanu a anuntat ce s-ar fi intamplat in sediul…

- Un sofer a sesizat miercuri dupa-amiaza la 112 ca a fost sicanat in trafic pe raza Sectorului 2, ulterior unul dintre ocupantii celeilalte masini tragand mai multe focuri de arma asupra autoturismului sau, anunta Politia Capitalei. Politistii au depistat autoturismul in cauza si pe ocupantii…

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut miercuri Parlamentului reexaminarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. ''In opinia noastra, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si…

- Presupusa implicare a lui George Maior in componenta Guvernului Ponta a declansat un noi conflict aprig intre Victor Ponta si Liviu Dragnea. Fostul premier a lansat o provocare pentru actualul lider PSD, dupa ce Dragnea a susținut ca fostul premier ar fi stabilit in 2012 lista membrilor guvernului sau…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca fostul liderul al partidului, Victor Ponta, ar fi stabilit lista membrilor guvernului sau impreuna cu directorul Serviciului Roman de Informatii, George Maior. Dragnea a afirmat, marti seara, la Antena 3, ca imediat dupa caderea Guvernului Ungureanu, ar fi…

- Petru Sorin Muntean, fost inspector sef al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Timis, a fost trimis in judecata de procurorii DNA intr-un dosar de coruptie alaturi de mai multi subordonati, dar si de alte persoane. (continua) AGERPRES/(AS - autor: George Onea, editor: Florin Marin, editor online:…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca numarul detinutilor se afla pe un trend descendent, cei care intra in detentie fiind in prezent mai putini decat cei care ies. Ministrul a adaugat ca numarul detinutilor din Romania este de 22.884,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Palatul Parlamentului, ca nu a existat, "in mod realist", nicio actiune care sa stirbeasca independenta Justitiei. El a precizat ca prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, care se afla joi intr-o vizita…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, joi, dupa intalnirea cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca si-a exprimat speranta ca nu vor mai discuta despre lucruri diferite si adevarul sa fie "lasat in alta parte". El a precizat ca nu a discutat…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi ca Romania este pregatita sa adere la spatiul Schengen. "Romania este gata de Schengen", a spus Timmermans, intr-o conferinta de presa. AGERPRES/(A-autor: Florentina Peia, editor: Mihai Simionescu, editor online:…

- Raportul de activitate al DNA pe 2017 Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kövesi, a sustinut miercuri, la prezentarea raportului de activitate pe 2017, ca institutia pe care o conduce trebuie sa îsi asume criticile venite dinspre societate, DNA devenind…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a subliniat marti ca in Directia Nationala Anticoruptie nu se falsifica probe. "Nu se falsifica probe in DNA", a afirmat Kovesi la sedinta Sectiei pentru procurori a CSM, care discuta solicitarea ministrului Justitiei privind revocarea sa din functia de procuror-sef…

- Fostul sef al Serviciului Roman de Informatii si actual ambasador in SUA, George Maior, va fi audiat marti in Comisia de Control SRI, dupa ce la inceputul lunii a avut o intalnire cu seful comisiei, Claudiu Manda, in cadrul careia, departe de presa, a stabilit detaliile privind procedura audierii.…

- Cursurile vor fi suspendate si marti la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA) ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile, potrivit unei informari a Biroului de presa al institutiei de invatamant superior. "Activitatile didactice vor fi suspendate si marti, 27 februarie…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca sustine in continuare activitatea DNA si a procurorului-sef al institutiei, Laura Codruta Kovesi. "Am spus acest lucru si aseara. Da, o sustin. Sustin si pe doamna Kovesi si sustin…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca in sedinta social-democratilor nu s-a discutat despre situatia din Justitie, dar a spus ca asteapta de la ministrul Tudorel Toader sa nu se faca de ras. "Sa nu se faca de ras", a raspuns Dragnea, intrebat, dupa sedinta BPN al PSD,…

- Președintele Klaus Iohannis a mers din nou la schi, tot in Munții Șureanu. Seful statului a fost fotografiat in timp ce astepta sa urce cu telescaunul in varful unei partii de pe domeniul schiabil Sureanu, unde altitudinea maxima depaseste 2.000 de metri, informeaza Mediafax.ro. Presedintele Iohannis…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost fotografiat, sambata, la schi in Muntii Sureanu, pentru a treia oara in acest an. La Sureanu se afla domeniul schiabil situat la cea mai mare altitudine din tara, denumit ”Elvetia Romaniei”, datorita peisajelor foarte frumoase.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri ca 27 dintre secretarii de stat propusi de PSD vor fi inlocuiti. "Am finalizat evaluarea secretarilor de stat. Sunt 27 de secretari de stat care vor fi inlocuiti din 96. Mai sunt 2-3 cazuri in care vor mai fi discutii zilele urmatoare",…

- Fostul sef al ANI Horia Georgescu a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti la 4 ani inchisoare cu executare in dosarul privind despagubirile de la ANRP. Decizia nu este definitiva. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vilceanu)

- Presedintele Klaus Iohannis se afla intr-o vizita privata in Republica Federala Germania si Regatul Spaniei, a precizat Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, seful statului se afla in aceasta vizita privata din 3 februarie pana pe 10 februarie. AGERPRES/(AS-autor:…

- Președintele Klaus Iohannis este plecat din țara. Administrația Prezidențiala a confirmat ca președintele se afla intr-o vizita privata timp de șapte zile in Germania și Spania. Șeful statului a fost vazut la cumparaturi in Munchen, Germania, alaturi de soția sa. Se pare ca mai apoi, șeful statului…

- Fostul sef al Serviciului Roman de Informatii, George Maior, va fi audiat in data de 27 februarie, ora 11.00, in comisia de Control al Serviciului Roman de Informatii, a declarat Claudiu Manda, seful comisiei, dupa o discutie de mai bine de o ora cu George Maior. "Am discutat partea de proceduri. A…

- Liviu Dragnea va fi audiat de Comisia pentru controlul activitatii SRI Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi audiat în mod "sigur" la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, la o data ce va fi stabilita, a anuntat senatorul Claudiu Manda, seful acestei comisii.…

- Constantin Robu a fost numit în functia de secretar de stat - sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cerban, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca în România exista "o problema majora" cu Legile Justitiei si cu Codurile penale, iar solutia este în tara si nu afara. "Avem o problema majora cu Legile Justitiei si cu codurile în România si aceasta trebuie…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Şeful statului se va întâlni mai întâi cu Jean-Claude Juncker, după care are programată…

- Presedintele Klaus Iohannis se va deplasa la Bruxelles, miercuri, pentru cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Seful statului se va intalni mai intai cu Jean-Claude Juncker, dupa care are programata o intrevedere cu ...

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Şeful statului se va întâlni mai întâi cu Jean-Claude Juncker, după care are programată…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Seful statului se va intalni mai intai cu Jean-Claude Juncker, dupa care are programata o intrevedere cu membrii…

- Decretul privind numirea Guvernului condus de Viorica Dancila a fost publicat, luni, în Monitorul Oficial. Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni acest decret. Tot luni, membrii Executivului condus de Viorica Dancila au primit votul de învestitura în plenul reunit al Parlamentului.…

- Ceremonia depunerii juramantului de investitura de catre membrii Guvernului Dancila va avea loc luni, la ora 19,30, la Palatul Cotroceni. Parlamentul a acordat luni votul de investitura Executivului condus de Viorica Dancila. AGERPRES/(AS - autor: Florentina Peia, editor: Florin Marin,…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste, marti, la Palatul Cotroceni cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti. Intalnirea anuala cu sefii misiunilor diplomatice acreditati in Romania va avea loc la ora 12,00, potrivit agendei sefului statului. AGERPRES/(AS…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut miercuri, la Palatul Cotroceni, o intrevedere cu propunerea social-democratilor pentru functia de premier, Viorica Dancila, au confirmat pentru AGERPRES surse oficiale. Anterior, seful statului a avut consultari cu partidele si formatiunile parlamentare…

- Prim-ministrul interimar, Mihai Fifor, a mers marti seara intr-o vizita la Ministerul Afacerilor Interne (MAI), au declarat, pentru AGERPRES, surse oficiale. Intalnirea are loc dupa ce Mihai Fifor a fost desemnat marti premier interimar de catre presedintele Klaus Iohannis, dupa demisia…

- Președintele Romaniei,Klaus Iohannis, a trimis vineri, 12 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale. Citeste si: Informatii…

- Un barbat de circa 35-40 de ani a fost gasit decedat, joi, in lacul din parcul IOR din Capitala, informeaza Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. Trupul sau a fost scos de scafandri. La actiune mai participa doua ambulante SMURD…

- Deputatul PSD Florin Iordache se afla internat la Spitalul de Urgenta Floreasca, a afirmat, joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvânt al unitatii medicale, dr. Bogdan Oprita. AGERPRES/(AS - autor: Roberto Stan, editor: Florin Marin, editor online Ada Vîlceanu)

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, luni, spre reexaminare Legea pentru aprobarea OUG nr. 38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, ce vizeaza modalitatile prin care sportivii de performanta îsi pot desfasura activitatea, conditiile în…

- Președintele Klaus Iohannis, președint la prima ședința a CSM din acest an, a avut parte și de un moment mai puțin placut. Șeful statului a fost criticat pentru discursul sau de o judecatoare.Președintele Iohannis s-a referit critic in discursul sau și la partidele politice și la parlament.…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, vineri, la sedinta plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), potrivit agendei sefului statului publicata pe site-ul Administratiei Prezidentiale. Seful statului la participa incepand cu ora 10,00 la sedinta plenului CSM. La…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati. "Presedintele Klaus Iohannis atrage insa atentia asupra unor vulnerabilitati ale…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati. ‘Presedintele Klaus Iohannis atrage insa atentia asupra unor vulnerabilitati ale bugetului anului…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretele de eliberare din functie a doi magistrati. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, seful statului a semnat decretele privind eliberarea din functia de judecator la Judecatoria Calarasi a Nelei Olimpia Achim si din…