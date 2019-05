Presedintele Klaus Iohannis a plantat, vineri, un pui de stejar in curtea Colegiului "C.D. Loga" din Timisoara, dupa ce s-a intalnit cu elevi, dascali si absolventi ai acestui liceu de elita, care implineste 100 de ani de la infiintare.



In discursul sau, seful statului a remarcat faptul ca acest centenar din educatia timisoreana se suprapune celui al devenirii Banatului ca parte integranta a Romaniei de astazi.



"Celebrati un centenar de excelenta, dedicare si implicare civica, intr-un an cu o simbolistica speciala, aniversarea a 100 de ani de cand Timisoara a devenit parte…