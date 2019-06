Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile salariale ale presedintelui Klaus Iohannis au scazut, in timp ce ale sotiei sale au crescut, la fel ca si incasarile din chirii ale celor doi, potrivit declaratiei de avere a sefului statului, publicata pe site-ul Administratiei Prezidentiale. Conform sursei citate, veniturile salariale…

- Aflat, vineri, intr-o vizita de o zi la Timișoara, președintele Klaus Iohannis a avut in program o vizita la sinagoga din cetate, monument arhitectural aflat in curs de reabilitare. La intrarea in sinagoga, un barbat aflat in public a inceput sa huiduie și sa strige ”Huoo, jos Iohannis”. Președintele…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a afirmat, joi, la Summitul PPE de la Sibiu, faptul ca in Romania si Europa a putut fi observat un asalt asupra statului de drept si sunt lideri politici, acuzati de furt din banii statului roman sau bani europeni. De asemenea, acesta a subliniat ca dupa 30 de…

- ”Președintele Iohannis a ales sa-și puna interesul electoral personal mai presus de responsabilitatea constituționala de a-și reprezenta cu demnitate și onoare țara. ”Nepasare fața de imaginea Romaniei” Atacarea gratuita și nejustificata a guvernului țarii sale, a partidului de guvernare,…

- Intrebat daca va profita Klaus Iohannis de Summitul UE de la Sibiu pentru a-și face imagine sau chiar este o chestiune care ține strict de asigurarea președinției rotative a Consiliului UE de catre Romania, Bogdan Chirieac susține ca acest tip de eveniment te poate ajuta in campania de imagine, insa…

- Klaus Iohannis impreuna cu soția lui, Carmen, a fost prezent la slujba de la Biserica Romano-Catolica Sfanta Treime din Sibiu. Carmen Iohannis e de confesiune greco-catolica, șeful statului are religia evanghelica luterana. Aceștia sarbatoresc Floriile astazi, cu o saptamana inainte…