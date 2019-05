Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, luni, definitiv, pe liderul PSD, Liviu Dragnea, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Instanta suprema a mentinut in cazul lui Liviu Dragnea pedeapsa…

- Au fost protestatari care s-au bucurat ca Liviu Dragnea, președintele PSD, a fost condamnat la inchisoare. Unii dintre ei, printre care deja celebrul Marian Ceaușescu, a desfacut o șampanie pentru a marca evenimentul. Iata imaginea cu Marian Ceaușescu in timp ce se bucura pentru condamnarea…

- „Ieri eram mai nervos la Suceava. Astazi nu sunt. Inca...Sunt mahnit ca a ieșit Lazar la pensie și trebuie sa ma ințelegeți. Are o pensie uriașa, o și merita", a spus Liviu Dragnea, sub forma de ironie, la mitingul de la Botoșani. Președintele Klaus Iohannis a semnat eliberarea din funcție…

- Procurorii DNA au solicitat Inaltei Curti de Casatie si Justitie termene mai scurte in dosarele lui Liviu Dragnea si Darius Valcov, au precizat, pentru Mediafax, reprezentantii biroului de presa al Directiei. Reprezentantii Directiei Nationale Anticoruptie au precizat ca DNA a cerut Inaltei Curti de…