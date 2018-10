Stiri pe aceeasi tema

- Interpol a anuntat ca Meng Hongwei, despre care China sustine ca il investigheaza pentru presupuse incalcari ale legi, a demisionat din functia de presedinte al organizatiei politienesti internationale, transmite Reuters. "Astazi, duminica, 7 octombrie, la Secretariatul General al Interpol din Lyon,…

- China vrea sa implementeze, pâna în anul 2020, un sistem complet funcțional prin care va acorda un punctaj tuturor cetatenilor sai, în functie de cum se comporta.Potrivit publicatiei CBS, obiectivul declarat al autoritatilor este de a “purifica societatea chineza”…

- Ministrul Educației, Valentin Popa, și-a anunțat joi demisia din funcție, la opt luni de la investirea in functie. Amtintim ca Valentin Popa se afla pe lista miniștrilor remaniabili, aparuta dupa CEx al PSD. De altfel, joi dimineata, el a si purtat o discuție decisiva cu presedintele PSD, Liviu Dragnea,…

- Jack Ma, presedintele executiv al gigantului chinez de e-commerce Alibaba, se va retrage din functie in termen de un an a anuntat compania, conform BBC, scrie news.ro.Precizarea vine in contextul informatiilor contradictorii care au circulat cu privire la momentul plecarii sale. Ma,…

- Autoritatea de reglementare din domeniul bancar si de asigurari din China a solicitat institutiilor financiare sa acorde mai mult sprijin investitiilor in infrastructura, importatorilor si exportatorilor, dar si companiilor de credit care se confrunta cu probleme temporare, relateaza Reuters.

- Reprezentanții Spitalului de Urgența din București precizeaza ca directorul financiar al unitații, care a demisionat miercuri, a fost de fapt interimar pe aceasta funcție și ca el iși va continua activitatea dupa ce va expira perioada de preaviz, scrie Mediafax.„Doamna director financiar contabil…