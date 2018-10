Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile franceze au lansat o ancheta dupa ce sotia directorului Interpol, Meng Hongwei, a raportat disparitia acestuia, au indicat vineri surse din politie. Sotia lui Meng, care traieste la Lyon - unde se afla sediul Interpol -, a decis sa contacteze politia fiind ingrijorata ca nu a…

- Jucatoarea ceha Karolina Pliskova, fost lider mondial al tenisului feminin, a fost eliminata de Qiang Wang (China) dupa doua seturi simetrice, 6-4, 6-4, in optimile de finala ale turneului WTA de la Beijing, dotat cu premii de 8.285.274 dolari, Karolina Pliskova este locul 7 WTA, iar Qiang…

- Jean-Julien Rojer și Horia Tecau au pierdut, astazi la amiaza, in primul tur al probei de dublu de la turneul ATP 500 gazduit de Beijing, scor 6-7 (8), 2-6, cu perechea columbiana Juan Sebastian Cabal – Robert Farah, favorita 3. Inaintea plecarii in China, Tecau declara: ”Acum, cand sunt apoape de 100%…

- Sorana Cirstea nu va juca in acest an pe tabloul principal de la Beijing (China), dupa ce a fost eliminata in turul 2 al calificarilor. Reprezentanta Romaniei a fost eliminata de Polona Hercog (Slovenia), la capatul unui meci de trei seturi, cu 3-6, 6-1, 6-3.

- Un tanar din Pietris a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, din cauza ca a spart mai multe autoturisme din municipiul Bistrita, de unde a furat mai multe bunuri in valoare de de circa 15.000 lei. Si asta in doar doua nopti. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului…

- Peste 38.000 de porci au fost sacrificați in China, a scris duminica aceasta presa de stat de la Beijing, datorita faptului ca cel mai mare producator de carne de porc din lume incearca sa stapaneasca și sa limiteze efectele epidemiei de pesta porcina africana care a lovit aceasta țara .

- China isi va continua cooperarea si va mentine relatiile cu Iranul, a relatat vineri agentia chineza de stiri Xinhua, citand o declaratie a consilierului de stat chinez Wang Yi. Planul de Actiune Comun si Comprehensiv (JCPOA), acordul din 2015 prin care Teheranul se angaja sa-si reduca…

- China si Marea Britanie iau in considerare initierea de discutii in vederea semnarii unui acord de liber-schimb intre cele doua tari dupa iesirea Londrei din Uniunea Europeana, a declarat luni la Beijing noul sef al diplomatiei britanice, Jeremy Hunt, scrie agerpres.ro.