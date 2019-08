Preşedintele Indoneziei anunţă restabilirea ordinii în Papua de Vest Tulburarile au fost provocate de reactia dura fata de manifestantii papuasi si de epitetele etnice care le-au fost adresate. Studentii papuasi din Java de Est cerusera vinerea trecuta autodeterminare pentru provincia lor natala, dar protestele lor au fost reprimate dur.



Excesele politiei au fost condamnate de unele organizatii de aparare a drepturilor omului; potrivit activistilor, fortele de ordine si grupuri de justitiari au strigat insulte rasiste - "maimute", "caini" si "porci" - la adresa papuasilor.



Luni, protestatarii au incendiat sediul parlamentului local, o inchisoare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe imagini postate zilele acestea pe rețelele de socializare arata un numar impresionant de vehicule militare chineze indreptandu-se spre orașul Shenzhen, situat la granița cu Hong Kong. Vehicule militare chineze adunate in Shenzhen reprezinta un semnal de avertizare din partea Chinei dupa cele…

- Feli Donose este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste de la noi. Traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de tatal fetiței ei de mai mulți ani și are o cariera muzicala de succes. Artista a postat pe contul de socializare, un mesaj in care iși cere iertare tuturor celor pe care i-a…

- Intr-o decizie controversata, guvernul de la Tokyo a aprobat un program de cercetare prin care hibrizi om-animal vor fi dezvoltati in forma embrionara. In timp ce sustinatorii acestei decizii argumenteaza ca programul de cercetare se poate dovedi crucial pentru cresterea de organe care pot fi transplantate…

- Guvernul ar trebui sa reevalueze situatia legislatiei transportului de persoane, deoarece legiferarea "transportului alternativ" a acreditat ideea ca orice posesor de masina poate face transport de persoane ca un profesionist, insa s-a vazut ce inseamna un psihopat care ia autostopisti, considera…

- In loc sa faca tot posibilul sa le asigure conditii cat mai bune de studii, cazare decenta in camine, sa le faciliteze transportul, dar si sa le ofere siguranta unui loc de munca dupa terminarea facultatii, Guvernul le-a pus gand rau studentilor. Cel putin asta reiese din declaratiile facute in ultima…

- Actorul american Jon Voight, tatal vedetei hollywoodiene Angelina Jolie, l-a laudat pe președintele american Donald Trump in doua postari pe care le-a facut pe contul sau de Twitter. In mesajele video publicate pe Twitter, starul Jon Voight i-a luat apararea liderului de la Casa Alba, afirmand ca "munca…

- Starul hollywoodian, prin intermediul unor interviuri acordate pentru Fox News si alte companii mass-media, si-a exprimat de mai multe ori si intr-o maniera foarte clara sprijinul fata de presedintele Trump.In doua mesaje video publicate pe Twitter - reteaua de socializare preferata a liderului…

- Cancelarul german Angela Merkel a promis vineri ca va actiona pentru un Brexit "ordonat" si dupa demisia anuntata de prim-ministrul Regatului Unit, Theresa May, transmite AFP. "Guvernul federal va continua sa faca totul pentru o relatie buna de parteneriat cu Regatul Unit, pentru o iesire ordonata"…