- Presedintele indonezian Joko Widodo a anuntat miercuri componenta noului guvern de la Jakarta, in care l-a numit si pe rivalul sau in alegeri, Prabowo Subianto, care va detine functia de ministru al apararii, transmite dpa. Prabowo Subianto, un fost general cu un trecut controversat in ce priveste drepturile…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca presedintele Klaus Iohannis "reinterpreteaza dupa bunul plac, in cheie electorala", decizia de miercuri a CCR privind existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si seful statului. Dancila a sustinut ca presedintele…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca opoziția unita are un potențial de 214 de voturi, deci moțiunea de cenzura ar avea cele mai mari șanse sa treaca. Orban a spus ca ulterior moțiunii, dorința PNL este sa provoace alegerile anticipate, dar in caz ca nu se realizeaza acest scenariu, atunci…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat joi, in debutul ședinței de guvern, ca astazi expira mandatul lui Mihai Fifor de ministru interimar la Interne. In acest context, ea a facut un apel la președintele Klaus Iohannis sa lase la o parte jocurile politice și sa accepte noile propuneri de miniștri.„Fac…

- Calin Popescu Tariceanu i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis o scrisoare prin care ii solicita sa nu accepte propunerile de ministri formulate de Viorica Dancila, ci sa tina cont de articolul din Constitutie care prevede ca este nevoie de un vot in Parlament in cazul schimbarii structurii politice…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca pentru a se depasi situatia de blocaj de la nivelul Executivului va fi adoptata o hotarare prin care se va transfera de la Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul catre Secretariatul General al Guvernului avizarea privind oportunitatea emiterii ordonantelor…